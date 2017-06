Verbotene Waffen beschlagnahmt In Hellendorf und Altenberg zogen Bundespolizisten Springmesser, Schlagringe, Schlagstöcke und Elektroschocker ein.

Teile der beschlagnahmten Waffen. © Foto: Bundespolizei

Gleich zwei Personen, die verbotene Waffen bei sich hatten, erwischten Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Mittwoch.

Gegen 10.30 Uhr fiel den Beamten in Hellendorf ein 14-jähriger Deutscher auf, der am Straßenrand mit einem Messer spielte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um ein verbotenes Butterfly-Messer handelte.

In Altenberg kontrollierten die Beamten gegen 16 Uhr einen Syrer. Der 20-Jährige hatte acht Springmesser, sechs Schlagringe, zwei Schlagstöcke und vier Elektroimpulsgeräte ohne Prüfzeichen bei sich. Er gab an, dass er die Waffen in Tschechien gekauft habe.

Die Beamten stellten die gefährlichen Waffen und Gegenstände sicher. Sie leiteten gegen den jugendlichen Deutschen und gegen den Syrer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz ein. (szo)

