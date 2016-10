Verbotene Reichskriegsflagge aufgehangen

Eine Reichkriegsflagge mit Hakenkreuz, deren Verbreitung und Verwendung als Kennzeichen verbotener Organisationen verboten ist, wurde von Unbekannten an einem Sendemast in Riesa aufgehangen. Am Sonnabend wurde sie von der Polizei entfernt. Mehr dazu im Polizeibericht.

Polizeibericht vom Wochenende zurück 1 von 3 weiter Fahne an Sendemast angebracht Riesa. Unbekannte hatten an einem Sendemast nahe der Merzdorfer Straße eine Reichskriegsflagge mit einem Hakenkreuz angebracht. Einsatzkräfte entfernten am Sonnabend die Fahne. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Einbruch in Herberge Moritzburg. An der Bahnhofstraße verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend Zutritt zu einer Tagungsherberge. Sie brachen mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro beziffert. Portemonnaie aus Auto gestohlen Radebeul. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonnabend eine Seitenscheibe an einem Audi A4 ein, der auf der Emilienstraße abgestellt war. Anschließend stahlen sie aus dem Handschuhfach ein Portemonnaie mit Ausweisen, Geldkarten und rund 350 Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro.

