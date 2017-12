Verbotene Feuerwerkskörper entdeckt Die Bundespolizei stellte gleich in mehreren Fällen nicht zugelassene Pyrotechnik sicher. Auch Drogen und eine Waffe sind im Spiel.

© dpa

Bad Schandau/Altenberg. Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei mehrere Verstöße gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Ein 24-jähriger Deutscher war am Sonnabend im Bereich mit einem Teleskopschlagstock erwischt, was nach dem Waffengesetz eine Ordnungswidrigkeit ist. Kurz darauf kontrollierten die Beamten am Bahnhof Bad Schandau einen tschechischen Staatsangehörigen. Bei dem 36-Jährigen fanden die Beamten eine betäubungsmittelähnliche Substanz (vermutlich acht Gramm Cannabis) auf. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bei der Kontrolle einer 41-jährigen Deutschen in der S-Bahn von Schöna in Richtung Pirna, fanden die Beamten am Samstag insgesamt 60 Stück verbotener Feuerwerkskörper auf und stellten diese sicher.

Am Sonntag wurden die Beamten erneut fündig. In Bad Schandau kontrollierten sie am Nachmittag zwei deutsche Staatsangehörige (21, 27). Der 21-Jährige hatte 20 Stück und der 27-Jährige 64 Stück verbotener Feuerwerkskörper bei sich. Später wurden im Bereich Altenberg ebenfalls verbotene Feuerwerkskörper festgestellt. Zwei Deutsche (28, 29) hatten zusammen 112 Stück verbotener Feuerwerkskörper im Gepäck. Gegen alle genannten Personen, die Feuerwerkskörper im Gepäck hatten, wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. (szo)

zur Startseite