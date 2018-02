Verbotene Fahrerei

Zusammenstoß auf Kreuzung

Großenhain. Ein 55-Jähriger war am Sonntagnachmittag mit einem Peugeot auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Herrmannstraße stieß er mit einem von rechts kommenden Audi (Fahrer 60) zusammen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Wagen entstanden lediglich rund 2.000 Euro Sachschaden.