Verbotene Durchfahrt Ist die Kötzschenbrodaer Straße denn schon offen? Viele fahren einfach durch – die SZ hat gezählt und nachgefragt.

Links ein Fahrzeug der Baufirma, rechts offensichtlich zwei Durchfahrer. Derzeit eine alltägliche Situation in der Kötzschenbrodaer Straße – obwohl das Schild eindeutig sagt, dass die Straße für die Durchfahrt gesperrt ist. © Norbert Millauer

Im Volksmund sagt man zu einer Straße, die eigentlich nicht befahren werden sollte, Schleichweg. Das ist die Kötzschenbrodaer Straße aber ganz und gar nicht. Und zwar aus zwei Gründen nicht. Zum einen und deutlich sichtbar, weil sie gesperrt ist. Hier ist nach wie vor eine Baustelle. Zum anderen ist das Wort Schleichweg auch nicht zutreffend. Weil die, die durchfahren, überhaupt nicht schleichen.

Tempo 60 bei einem schwarzen VW-Passat. Ein Liefer-Transporter hat es sogar noch eiliger. Andere wiederum fahren vorsichtig an den Sperrzaun an der Kreuzung Am Gottesacker ran, stoppen kurz und fahren dann weiter, trotz Verbotsschild.

„Das sind aber die wenigsten“, sagt ein Bauarbeiter, der hier den Fußweg mit den gelben Steinen pflastert. Ihn störe es nicht generell, wenn jemand durchfährt. „Doch, sie sollen wenigstens langsam fahren.“

Es ist nämlich noch immer gefährlich, die Straße neben den Baufahrzeugen zu benutzen. Bagger drehen hier ihre große Schaufel. Radlader transportieren auf Paletten gestapelte Pflastersteine. Fußgänger und Radfahrer, die auf der gesperrten Straße gehen, weil auf dem Fußweg gearbeitet wird – und sie ja eigentlich freie Bahn hätten – müssen vor schnell fahrenden Autolenkern flüchten.

Es ist schon viel geschehen entlang der neuen Kötzschenbrodaer Straße zwischen Weintraubenstraße und Am Gottesacker. Die Bürgersteige sind in den letzten beiden Wochen fast vollständig gepflastert worden. Auf den Fußwegen liegt allerdings noch Füllmaterial für die Ritzen zwischen den Steinen. Das kleine Pflaster rund um solche Stellen, wie etwa Hydranten-Anschlüsse, lagert noch lose an den Stellen, wo es gelegt werden soll.

Frisch verlegt sind auch die Einfahrten zu den Grundstücken der Anlieger. Gepflasterte Einfahrten statt Pfützenlöchern haben jetzt auch die Landwirte nördlich und südlich der Kötzschenbrodaer Straße bekommen. An der Panzerstraße ist der Eingangsbereich aufgeräumt worden. Dort gibt es jetzt Asphalt, gesäumt von Bordsteinen und Pflaster.

Die Radfahrer werden sich freuen, weil der Übergang von der Straße – vom Kaufland kommend – jetzt von einem Radweg über eine Verkehrsinsel Richtung Elbe möglich ist. Selbst die Kleingärtner nahe der Weintraubenstraße haben nun eine gepflasterte Einfahrt und einen neu gesetzten Zaun. Vor vielen privaten Grundstücken ist die Situation aufgeräumter als vor dem Baugeschehen.

Und sogar das neue Bushäuschen an der Haltestelle Friedhof ist in seiner Form erkennbar. Das Glas soll ganz zuletzt montiert werden, damit niemand anecken kann.

Der glatte frische Asphalt lockt zum Drüberfahren. Aber das weiße Schild mit dem roten Rand an beiden Eingängen Am Gottesacker und an der Weintraubenstraße sagt eindeutig: Gesperrt, Anlieger bis Baustelle frei. Wo genau sich die Baustelle befindet, ist in diesen letzten Bautagen beinahe von Stunde zu Stunde anders. Je nachdem, wo gerade gepflastert oder etwas montiert wird.

Eine Stunde lang haben wir die Fahrzeuge gezählt. Etwas mehr als 60 Autos sind durchgerollt. Sieben Radfahrer und ein Jogger waren auch auf der Straße unterwegs. Angehalten vor einem Grundstück und etwas ausgeladen haben von den Autofahrern sechs. Eindeutig Anlieger oder Dienstleister, die hier auch fahren dürfen. Alle anderen riskieren eigentlich eine Ordnungsstrafe.

Eigentlich. Denn eine Kontrolle gab es hier offensichtlich noch nicht. Das bestätigen auch Ingolf Zill von der Radebeuler Verkehrsbehörde und der für die Baustelle verantwortliche Projektleiter Ronald Ramisch. Zill: „Die Kontrollen müsste die Polizei vornehmen.“ Ramisch: „Wenn es allzu viele werden, dann müssen wir in der Mitte der Straße eine Sperre aufbauen. Dann wäre es für Durchfahrer dicht.“ Aber das sei erst das allerletzte Mittel.

Aber auch nicht schön für die Anlieger, die ja gerade wieder aufatmen, weil sie und ihre Kunden wieder ungehindert zu ihren Häusern und Geschäften kommen. Vor allem jene, die hier ein Gewerbe haben.

Steht also die Kötzschenbrodaer Straße unmittelbar vor der Freigabe? Projektleiter Ramisch bremst. Es seien noch eine ganze Reihe von Detailarbeiten zu erledigen, vor allem am Straßenrand. Die ersten Markierungen auf der Fahrbahn sind drauf. Auch der neue Fußgängerüberweg nahe am Friedhofseingang. Aber immer noch fehlen die neuen Schilder für die Straße. Und auch der Rest vom Pflaster auf den Fußwegen.

Ronald Ramisch: „Es bleibt höchstwahrscheinlich beim 30. November als Freigabetermin.“ Bis dahin hoffen die Bauarbeiter zumindest auf nicht noch mehr Durchfahrer, die aber vor allem Rücksicht nehmen und langsam fahren.

