Verbotene Abkürzung über den Autobahnzubringer Rasch von Großsedlitz nach Köttewitz? Der kurze Weg ist bewusst nicht öffentlich.

Auf das Foto musste der Fotograf gar nicht lange warten. Selbst bei Schnee und Eis wird hier gefahren. © Millauer

Die Verführung ist groß und die Straße nicht schlecht. Kurz vor Großsedlitz aus Richtung Pirnaer Feistenberg lockt eine Straße zur schnellen Abkürzung nach Köttewitz. Das Verbotsschild ist zwar groß und wirklich nicht zu übersehen, doch die Versuchung ist noch größer. Nur dumm, wenn auf der anderen Seite dann die Polizei steht. Sieht man sie, ist es zu spät zum Umkehren. Warum wird die Straße, die mit einer Brücke über den Pirnaer Autobahnzubringer führt, nicht freigegeben?, fragen sich immer wieder Kraftfahrer. Die Verbindung ist doch gut genug ausgebaut.

„Eine schwierige Situation“, sagt Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Die Straße sei beim Planfeststellungsbeschluss für den Bau der Autobahn vergessen worden, sagt er. Sie jetzt auf einmal öffentlich zu machen, würde gegen diesen Beschluss verstoßen. Aus Dohnaer Sicht gib es derzeit keinen praktikablen Weg, um an der Situation etwas zu ändern. Zudem sei der Druck auch nicht so groß. Abgesehen von den Wünschen der Kraftfahrer. Von wegen vergessen. „Das ist Quatsch“, sagt Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz. „Die Verbindung wurde bewusst nicht als öffentliche Straße eingerichtet.“ Heidenau kämpfte bei der Planung der Autobahn gegen die Anbindung von Großsedlitz. Erfolgreich. Man wollte nicht noch mehr Durchgangsverkehr. Die Engstelle an der alten Schmiede sei auch so eine Herausforderung. Sie wäre aufgrund der engen Bebauung auch nicht einfach zu entschärften gewesen. Eine zweite Autobahn-Abfahrt Heidenau und damit den Anschluss des Großsedlitzer Neubauernweges zu verhindern, war damals ein Erfolg, über den Opitz heute noch froh ist.

Vor zwölf Jahren gab es noch einmal einen Vorstoß, daran etwas zu ändern. 150 Leute forderten mit ihren Unterschriften eine Öffnung des verbotenen Weges. Die Hälfte jedoch waren Dresdner. Die Großsedlitzer waren und sind nach wie vor geteilter Meinung. Vor allem Gewerbetreibende hätten auch heute noch gern eine Öffnung der Trasse.

Abkürzung ist auch Risiko

Dass die Abkürzung zwischen Großsedlitz und Köttewitz und vor allem die Kreuzung mit der Hauptstraße in Köttewitz Risiken birgt, zeigt der tödliche Unfall eines Motorradfahrers im vergangenen April. Da wollte nämlich ein Pkw-Fahrer in eben den für ihn verbotenen Wirtschaftsweg fahren, um dort zu wenden. Dabei krachte der Motorradfahrer, der gerade den Pkw überholen wollte, in die Fahrerseite des Autos. Zudem parken vor allem in der Gartensaison immer wieder Autos an der Kirchweg-Einfahrt von der Köttewitzer Hauptstraße. Gegenüber befindet sich eine Gartensparte. Nicht zuletzt führt der Radweg vorbei. Immer wieder gibt es brenzlige Situationen, wenn Autos aus dem Kirchweg kommen oder in ihn abbiegen und sie die Radfahrer übersehen bzw. nicht mit ihnen rechnen.

