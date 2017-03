Verbot lauter Güterwagen ab 2020 Eine Bürgerinitiative in Coswig kämpft seit Jahren für einen Schallemissionsgrenzwert.

Bis Ende des Jahres sollen rund 40 000 Waggons mit Flüsterbremsen ausgestattet werden. © Arvid Müller

Im Plenum des Deutschen Bundestages wurde am Donnerstag über das Schienenlärmgesetz abgestimmt. Das Gesetz sieht mit Beginn des Netzfahrplans 2020/2021 am 13. Dezember 2020 ein Verbot des Einsatzes lauter Güterwagen auf dem deutschen Schienennetz vor, informiert die aus Meißen stammende Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich (SPD). Dabei wird ein Schallemissionsgrenzwert festgelegt, der beim Betrieb von Güterzügen nicht überschritten werden darf, wofür eine Bürgerinitiative in Coswig seit Jahren kämpft. Zusätzlich sollen bis Ende des Jahres rund 40 000 Waggons mit Flüsterbremsen ausgestattet werden.

Damit möchten wir endlich erreichen, dass die Bevölkerung vor der vom Schienengüterverkehr ausgehenden schädlichen Schallemission geschützt wird. Des Weiteren sind wir auf einem guten Weg, das vorgenommene Ziel, in Deutschland bis 2020 den Schienenlärm zu halbieren, zu erfüllen, so Rüthrich. (SZ/per)

