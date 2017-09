Verblühte Blumenfabrik Auf der Weberstraße schlug das Herz der Kunstblumenindustrie in Sebnitz. Jetzt beginnt der Abriss. Ein letzter Blick hinein.

Durch die Hofeinfahrt starteten die Lieferwagen ihre Touren zu den Produktionsstätten, die über die ganze Stadt verteilt waren. © Steffen Unger

In einem Zimmer in der dritten Etage liegen ein paar schwarz gerahmte Schaukästen auf dem Boden, in denen die seidenen Blumennachbildungen einst Kunden präsentiert wurden. Sonst erinnert kaum noch etwas daran, dass sich in dem Gebäudekomplex auf der Weberstraße 2-4 in Sebnitz das Zentrum des wichtigsten Industriezweiges des Stadt befand. Bis 1989 hatte der VEB Kunstblume Sebnitz in dem Bau neben dem heutigen Goethe-Gymnasium seinen Verwaltungssitz, in den Hallen im Hinterhaus wurde zudem produziert. Als 1991 die Nachfolgefirma Sebnitzer Kunstblumen- und Festartikel GmbH die Türen schloss, ging die Immobilie in den Besitz der Treuhand über. Einige Teile des Gebäudekomplexes waren danach noch an einen Bildungsträger vermietet, zeitweise probten noch Bands in dem Haus, ein letzter Wohnungsmieter zog 2010 aus.

Erbaut wurde das Gebäude um 1880. Die hier ansässige Blumenfabrik wurde 1879 durch Hermann Klemm gegründet und trug zunächst dessen Namen. Zwischenzeitlich lief der Betrieb unter anderem unter dem Namen „Klemm und Augst“, spätestens ab 1911 stand die endgültige Geschäftsbezeichnung Paul Klemm fest. Der Familienbetrieb bestand bis 1945. In der neu gegründeten DDR wurde das Haus 1951 zum Firmensitz des von nun an verstaatlichten VEB.

Vor zwei Jahren konnte die Stadt Sebnitz die Immobilie nach langen Verhandlungen mit dem privaten Eigentümer kaufen. Anfang Oktober beginnt nun der Abriss des Seitenflügels und der Hintergebäude. Das Haupthaus bleibt erhalten und soll – ergänzt um ein modernes Nebengebäude – zu einem Pflegeheim mit 60 Plätzen umgestaltet werden.

zur Startseite