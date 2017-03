Verbindungsstraße wird gesperrt Die Gemeinde will die Straße zwischen Schmorkau und Neukirch reparieren lassen.

Zwischen Schmorkau und Neukirch wird bald eine Sperrscheibe stehen. © Steffen Unger

Die Gemeinde Neukirch will sich um eine der schlechtesten Straßen des Gemeindegebiets kümmern. Sie lässt die Verbindungsstraße zwischen Neukirch und Schmorkau in den nächsten Wochen reparieren. Die Straße muss deshalb ab dem 20. März voll gesperrt werden. Das kündigte jetzt die Gemeindeverwaltung an.

Die Verbindungsstraße zwischen Neukirch und Schmorkau ist in einem schlechten Zustand. Die Wurzeln der Straßenbäume haben an vielen Stellen der Straße den Asphaltbelag gehoben. Die Folge sind Huckel, die vor allem für Motorradfahrer sehr gefährlich werden können. Die Gemeinde hat sich daher dazu entschlossen, die Straße so schnell wie möglich auszubessern. Die Straße wird nur teilsaniert. Das heißt, der Asphalt wird stückweise ausgefräst und die Stelle später mit einer Folie bedeckt, die Wurzelschutz bietet. Schließlich wird das Loch mit Asphalt verfüllt. 80 Quadratmeter werden so behandelt.

Die Verbindungsstraße zwischen Koitzsch und Weißbach wurde indessen wieder freigegeben. Das Landratsamt hatte die ramponierte Straße ausgebessert, sodass Autos und Busse die Straße wieder nutzen können. (SZ/pre)

