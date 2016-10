Verbindungsstraße wird erneuert Der Weg zwischen Grüngräbchen und Wiednitz ist in keinem guten Zustand.

© Rene Plaul

Die Gemeinde Schwepnitz investiert in den Verbindungsweg zwischen den beiden Orten Grüngräbchen und Wiednitz. Der sogenannte Wiednitzer Weg ist in einem reparaturbedürftigen Zustand, heißt es in der Gemeindeverwaltung. Der Sandweg soll deshalb eine neue Deckschicht bekommen. Die Gemeinde zahlt 22 000 Euro für die Bauleistung und das Material. Die Arbeiten starten voraussichtlich in der nächsten oder übernächsten Woche. Dann wird der Weg auch voll gesperrt.

Die neue Deckschicht wird zunächst innerhalb von zwei Wochen aufgebracht und muss sich dann noch vier Wochen lang setzen. Der Weg soll deshalb insgesamt rund sechs Wochen gesperrt sein. Der Fortgang der Arbeiten ist sehr vom Wetter abhängig. Anlieger, die die Verbindung sonst nutzen, können in dieser Zeit über Grünewald oder Schwepnitz fahren. (SZ/pre)

