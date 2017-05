Verbindungsstraße nach Unfall dicht Ein Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich. Ihn erwarten wohl noch weitere Konsequenzen.

Wegen eines Unfalls war die Verbindungsstraße zwischen Stauchitz und dem Stauchitzer Ortsteil Hahnefeld am Sonntagnachmittag vorübergehend gesperrt. Gegen 15.27 Uhr war dort ein Fahrradfahrer gestürzt und hatte sich verletzt. Polizei und Krankenwagen waren vor Ort. Zur Schwere der Verletzungen sowie dem Alter des Radfahrers konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen – wohl aber zu einer möglichen Unfallursache: Der Mann sei demnach ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Allerdings hatte ein Atemalkoholtest bei ihm eine Konzentration von 0,94 Milligramm ergeben – das entspricht etwa 1,9 Promille. Ein Wert, der noch weitreichendere Konsequenzen für den Fahrer haben dürfte: Ab 1,6 Promille drohen auch auf dem Fahrrad drei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld und die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.

zur Startseite