Verbindung nach Großenhain gesperrt

Weil an der Großraschützer Brücke der Damm aufgeschüttet wird, muss die Großraschützer Straße nochmals voll gesperrt werden. Der genaue Zeitraum dieser Sperrung steht noch nicht fest. Anvisiert ist der Zeitraum vom 21. August bis zum 30. September. Dann gelten folgende Umleitungen: Umleitung in Fahrtrichtung Norden (Elsterwerda, Thiendorf/ A 13): S40 - Ortsumfahrung Roda/ Zschaiten - B98 - Wildenhain - Großenhain, Umleitung in Fahrtrichtung Süden (Meißen): Skassa - Medessener Straße - Medessen (K 8550) - Strießen (K 8551) - Priestewitz (B 101) oder Schulstraße bis Priestewitz und Umleitung in Fahrtrichtung Westen (Nünchritz/Riesa - S40): Priestewitz (B 101) - Strießen (K 8551) Medessen (K 8550) - Medessener Straße - Skassa.

Die Buslinie 450 fährt von der Haltestelle Großenhain, Kleinraschützer Straße kommend - Kleinraschützer Straße - Skassaer Straße - Wildenhainer Straße - Dr.-Külz-Straße - B 98 - B 101 - Auenstraße - zum Cottbuser Bahnhof - weiter auf gewohntem Linienweg bzw. entgegengesetzt. Die Haltestellen Schulstraße, Bergkeller und Parkstraße entfallen ersatzlos. Alle Anlieger werden um Berücksichtigung der Sperrung und um Verständnis gebeten. (SZ)

