Verbindender Radweg an der B115 Gemeinsam nahmen jetzt Weißkeißeler und Rietschener den Weg unter die Räder.

Punkt 14 Uhr startete am Sonnabend die Gruppe der Radfahrer an der Heimatstube in Weißkeißel und nahm die Teilstrecke bis zur Kommandantur des Truppenübungsplatzes in Haide in Angriff. Auf dem Bild im roten Shirt Weißkeißels Bürgermeister Andreas Lysk. © Rolf Ullmann

Rietschen. Neun Pedalritter aus der Gemeinde Rietschen und 25 Frauen, Männer und Kinder aus Weißkeißel stießen am Sonnabend gemeinsam auf den beide Orte verbindenden Radweg entlang der Bundesstraße 115 an. Die Idee dazu hatte der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer vor geraumer Zeit und rannte bei seinem Amtskollegen Andreas Lysk in Weißkeißel offene Türen ein und der Kommandant des Truppenübungsplatzes gestattete die Nutzung des Platzes vor der Bundeswehreinrichtung. Neben den Bürgermeistern betonten auch die Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk und Michael Kretschmer, dass der acht Kilometer lange Radweg wichtig für die Region ist. „Dieser Abschnitt bildet nun das Bindeglied zwischen dem Erlichthof Rietschen über Weißkeißel und Krauschwitz bis zum Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau, als zwei der bedeutendsten touristischen Ziele im Landkreis“, sagte Andreas Lysk. Der Radweg ist seit Oktober 2016 fertig und entstand beim Ausbau der B 115. (ru)

