Verbeugung des Großmeisters Einem deutschen Biathlon-Duo gelingt, was fast unmöglich schien: Es schlägt Dauersieger Martin Fourcade im Zielsprint.

Acht von zehn Einzelrennen hat der Franzose Martin Fourcade (vorn) in dieser Saison gewonnen. Beim Massenstart in Oberhof waren mit Erik Lesser (links) und Simon Schempp zwei Deutsche besser. © AFP/Robert Michael

Wo immer eine hellgrüne Jacke auftauchte, wurde die umarmt. Jeder herzte jeden, es glich fast einer Kuschelorgie. Sogar der ehemalige Bundestrainer Frank Ullrich eilte in den Zielraum, drückte alle, die im Weg standen, auch seinen Nachfolger Mark Kirchner. Selbst wer das spannende Rennen versäumt haben sollte, wusste angesichts dieser Bilder, dass etwas Außergewöhnliches passiert sein musste.

Um den Doppelsieg von Simon Schempp und Erik Lesser im Massenstart einordnen zu können, muss man in den Archiven suchen. Einen Erfolg eines deutschen Biathleten konnte man in Oberhof zuletzt vor fünf Jahren feiern. Auf einen Doppelpack im Weltcup musste man sogar knapp zehn Jahre warten. Der Stadionsprecher sah gleich einen Rennausgang für das Geschichtsbuch. Das ist natürlich reichlich übertrieben, doch die Emotionen im Ziel waren vor allem ein Ausdruck der Erleichterung: Die deutschen Männer können noch gewinnen, sie sind auf Augenhöhe mit den Besten.

Sahnehäubchen auf dem Doppelsieg

Zuletzt waren da Zweifel aufgekommen. Wenn, dann war einzig Schempp in der Lage, aufs Podest zu laufen. Doch der 28-Jährige musste mit dem Makel leben, dass er oft Siege auf der Zielgeraden verschenkte, weil er im Sprint unterlag – und das meist gegen Martin Fourcade. Der Zweikampf zwischen den beiden wurde zum Dauerduell mit einseitigem Ausgang. Am Sonntag jedoch musste sich der französische Seriensieger geschlagen geben, das Duo rang ihn auf den letzten Metern nieder. Es war das Sahnehäubchen auf dem Doppelsieg.

„Für das Selbstvertrauen und den Gemütszustand tut das unheimlich gut“, erklärte Schempp, nachdem er sich aus den Umklammerungen der Gratulanten befreit hatte. Er musste 295 Tage auf seinen elften Weltcup-Sieg warten, der Saisoneinstieg war nicht nach Wunsch verlaufen. Und in Oberhof hatte er noch nie auf dem Podium gestanden. Mit diesem Zielsprint verbannte er all das in die Vergangenheitsform.

Bei der Siegerehrung verbeugte sich Fourcade vor dem deutschen Duo, die Geste fasste das Herzschlagrennen trefflich zusammen. „Ich finde es schön, wenn sich die Athleten gegenseitig respektieren“, sagte Lesser, der es in seinem Heimatort erstmals aufs Podest schaffte. „Das ist im umgekehrten Fall auch so: Der Martin dominiert seit vier, fünf Jahren derart unseren Sport, dass man sich fragt, wie er das eigentlich macht.“ Schempp titulierte seinen französischen Dauerrivalen zum „Maß aller Dinge“ und „Taktgeber“.

Das Rennen am Sonntag zeigte, dass man zumindest „auf Schlagdistanz“ ist, „wenn alles zusammenkommt“, wie es der Sieger formulierte. Mit Blick auf die WM Mitte Februar ein ermutigendes Signal. Das verlängerte Oberhofer Wochenende verbreitete noch aus einem anderen Grund Optimismus: Nicht nur Schempp ist jetzt gut genug für Spitzenplätze, sondern fast die komplette Mannschaft. Am Tag zuvor war Arnd Peiffer in der Verfolgung von Platz 15 auf Rang zwei gestürmt. Lesser wurde dort – ebenso wie im Sprint – Fünfter. Und Benedikt Doll komplettierte als Sechster des Massenstarts das erfreuliche Ergebnis. „Das zeigt die Stärke unseres Teams. Und auch, dass nicht immer ich im Fokus stehen muss.“ Es klang, als wäre Schempp erleichtert, dass die Verantwortung für Top-Resultate wieder auf mehrere Schultern verteilt ist.

Nun muss er die Form noch bis zu den Weltmeisterschaften retten. Vor einem Jahr hatte ihn eine Erkältung kurz vor den Titelkämpfen in Oslo ausgebremst. „Pünktlich bei der WM hatte ich die schlechtesten Rennen der ganzen Saison“, erklärt er rückblickend.

Teamkollege Lesser eilt dagegen der Ruf voraus, immer zu den Höhepunkten in Bestform zu sein. Bei den Spielen in Sotschi holte er die einzige deutsche Einzelmedaille, bei der WM ein Jahr später gewann er Doppel-Gold. Aber auch er haderte zuletzt mit seinem Stehvermögen. „Jetzt habe ich endlich mal einen Siegsprint gewonnen“, sagte der Thüringer. Im Sommer hatte er zusammen mit Mitarbeitern des Leipziger Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT) sein Krafttraining umgestellt. „Ich denke, dass mir das geholfen hat und ich dadurch stabiler geworden bin.“

Als nach dem Doppelsieg der Männer Laura Dahlmeier bei ihrem einzigen Oberhof-Start auch noch Zweite wurde, schunkelten die Zuschauer ausgelassen. Simon Schempp ließ sich von der Stimmung zur Feststellung hinreißen, dass es ein „großer Tag für den deutschen Biathlon“ sei.

zur Startseite