Verbesserung für Reisende Die Deutsche Bahn baut am Neugersdorfer Bahnhof, damit der Bahnsteig barrierefrei zugänglich wird.

Der Bahnhof Neugersdorf wird künftig barrierefrei sein. © Matthias Weber

Neugersdorf. Der Bahnsteig am Bahnhof in Neugersdorf wird gebaut. Das bestätigt die Deutsche Bahn auf SZ-Anfrage. Los geht es aber erst am 3. November. Dabei wird der Außenbahnsteig auf 55 Zentimeter erhöht, und zwar auf einer Länge von 170 Metern. Dabei werden die Bahnsteigkanten gesetzt und verfüllt sowie eine neue Pflasterung eingebracht. Außerdem will die Deutsche Bahn an der Verkehrsstation eine neue Beleuchtungsanlage und ein neues Wetterschutzhaus anbringen. „Das ist ein Unterstand, um die Wartenden vor Wind und Regen zu schützen“, erklärt Erika Poschke-Frost von der Deutschen Bahn und weist darauf hin, dass die Bahnanlagen der Deutschen Bahn gehören. Nur das Empfangsgebäude – also der Bahnhof selbst – befindet sich in Privatbesitz.

Für etwas mehr Komfort für Bahnreisende sollen künftig neue Sitzbänke, neue Papierkörbe und die Beschilderung in modernen Vitrinen sorgen.

Die Bahnsteigarbeiten bedeuten für Reisende etliche Behinderungen. Wie die Bahn mitteilt, gibt es zwischen dem 3. und 10. November eine Zug-Sperrpause. Das heißt, dass dann dort keine Züge fahren können. Während der Sperrpause richtet die Länderbahn/Trilex einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Der Bauabschluss für das gesamte Vorhaben ist für das erste Quartal des nächsten Jahres vorgesehen.

