Handball Verbandsligist wechselt Trainer Michael Henoch übernimmt das Ruder beim VfL Waldheim 54. Ziel ist der Klassenerhalt.

Michael Henoch übernimmt nach einem halben Jahr im Handball-Ruhestand ab sofort die Geschicke bei Verbandsligist VfL Waldheim. © André Braun

Waldheim. Auf Grund der aktuellen sportlichen Situation und dem drohenden Abstieg aus der Verbandsliga trennt sich der VfL Waldheim 54 im gegenseitigen Einvernehmen vom Trainer-Duo Mario Piasecki und Thomas Klimiuk mit sofortiger Wirkung, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins am Donnerstag. „Wir danken den Beiden für ihr Engagement, doch die aktuelle Situation lässt uns leider keine andere Wahl, wenn auch zur Ehrenrettung gesagt werden muss, dass ein nie da gewesenes Verletzungspech die Sache zusätzlich verschärft hat“, sagte VfL-Vorsitzender Thomas Berger.

Bis zum Saisonende übernimmt mit Michael Henoch ein alter Bekannter den Trainerjob bei der ersten Männermannschaft des VfL Waldheim 54. Henoch war über Jahre als Trainer der zweiten Männermannschaft aktiv und holte mit dieser dreimal den Bezirkspokal und in der vergangenen Saison die Leipziger Bezirksmeisterschaft. Nach Ende der Spielzeit hatte der 59-Jährige seine Trainerkarriere beendet. Bereits am kommenden Sonnabend wird er nun beim Auswärtsspiel in Freiberg an der Außenlinie stehen. „Die Situation ist nicht die einfachste, aber irgendwo müssen die Punkte geholt werden, denn die Mannschaft darf nicht absteigen. Diesem Ziel müssen wir alles unterordnen“, sagte Henoch, der von Uwe Zschoche unterstützt wird, dem Döbelner Anzeiger. (DA/vfl/dwe)

