Verband wünscht sich Prokop als Bundestrainer

Christian Prokop, Trainer des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig, ist der Wunschkandidat des Deutschen Handballbundes (DHB) für die mögliche Nachfolge von Bundestrainer Dagur Sigurdsson. Dies bestätigte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

„Ja, ich habe für den Fall einer Notwendigkeit eine grundsätzliche Bereitschaft bei Christian Prokop nachgefragt“, sagte Hanning. Prokop, der in der vergangenen Spielzeit als „Trainer der Saison“ ausgezeichnet wurde, besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2021 ohne Ausstiegsklausel. Prokop soll sehr an der Aufgabe interessiert sein, die Verhandlungen mit den DHfK-Verantwortlichen über eine vorzeitige Freigabe sind in vollem Gange.

„Selbstverständlich wird der Trainer nicht allein die Entscheidung treffen, sondern in erster Linie die Verantwortlichen“, sagte Hanning: „Für uns gilt es, auf die Leipziger Interessen Rücksicht zu nehmen.“ Prokop soll die Arbeit beim DHB im Sommer 2017 aufnehmen. Noch-Bundestrainer Sigurdsson steht dagegen vor dem Abgang. Dem Isländer liegt eine unterschriftsreife Offerte aus Japan vor, er will sich bis Ende November entscheiden. (sid)

