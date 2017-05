Verband sucht Betreiber Der Abwasserzweckverband in Königsbrück hat vor 25 Jahren einen ungewöhnlichen Beschluss gefasst. Jetzt ist eine neue Entscheidung gefragt.

Königsbrücks Abwässer fließen in die Kläranlage. Für die wird ein neuer Betreiber gesucht. © dpa

Der Abwasserzweckverband Königsbrück hat die Betreibung der zentralen Kläranlage europaweit ausgeschrieben. Eine knappe Woche lang läuft die Frist noch, innerhalb derer sich Unternehmen um die Teilnahme an der Ausschreibung bewerben können. Der Abwasserzweckverband folgt damit Vorgaben des Kommunal- und Vergaberechts. Demnach muss die Betreibung der Anlage nach der Vertragslaufzeit neu ausgeschrieben werden.

Der damalige Abwasserverband Königsbrück hatte 1992 Neuland betreten, indem er den Bau und den Betrieb der Kläranlage nach einer öffentlichen Ausschreibung an ein Privatunternehmen vergeben hatte. Die Abwasserentsorgung ist eigentlich eine hoheitliche Aufgabe der Kommune, der Königsbrücker Weg musste deshalb extra vom Regierungspräsidium geprüft und genehmigt werden. Die Königsbrücker, Laußnitzer, Schmorkauer und Weißbacher, die zum Verband gehörten, fanden in der Awatech GmbH ein Unternehmen, das den Weg mitging. Die Firma baute die Kläranlage und übernahm dann die Betriebsführung. Die Anlage geht nach Vertragsablauf allerdings in den Besitz des Verbands über. Das war vertraglich so geregelt.

Die Königsbrücker haben nun von einem externen Gutachter prüfen lassen, wie sie weiter vorgehen können. Die Möglichkeit, die Kläranlage selbst zu betreiben, verwarfen die Experten. Das wäre auf lange Sicht teurer, da ein Dienstleister, der auch andere Anlagen betreibt, günstigere Konditionen erzielen könne. Die Fachleute empfahlen einen möglichst langfristigen Bewirtschaftungsvertrag über 15 Jahre, damit die Anlagen in einwandfreiem Zustand gehalten werden. Die Ausschreibung umfasst jetzt nicht nur die Betreibung der zentralen Kläranlage, sondern auch die Betreibung der öffentlichen Ortskläranlagen und die Betreuung des Kanalnetzes. „Wir gehen davon aus, dass mit der Entscheidung zur Ausschreibung dieser Leistungen eine gute Weichenstellung für eine langfristig bezahlbare Abwasserentsorgung getroffen wurde“, sagt der Geschäftsstellenleiter des Verbands Lars Mögel. (SZ/pre)

