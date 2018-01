Verband muss viel Geld ins Klärwerk stecken Der Etat des AZV ist genehmigt. Trotzdem können Interessierte sich die Finanzplanung für 2018 noch einmal anschauen.

Roßwein/Striegistal. Rund 2,7 Millionen Euro will der Abwasserzweckverband (AZV) Obere Freiberger Mulde in den nächsten Monaten in den Abschluss der Ortsteilerschließung in Arnsdorf sowie die Erneuerung von Anlagen stecken. Mehrere Hunderttausend Euro fließen allein in die Kläranlage „Fischers Teich“ in Roßwein, die 1996 in Betrieb gegangen ist.

Nach reichlich 20 Jahren sind dort die ersten Bauteile verschlissen, und daher muss der AZV in diesem Jahr die biologische Reinigungsstufe erneuern lassen. Zu der gehören nach den Worten von Geschäftsführer Frank Lessig unter anderem Gebläse, Belüfter, Rührwerke und Pumpen. Dafür muss der Verband um die 350 000 Euro kalkulieren. Erst vor ein paar Wochen ist die neue Klärschlammentwässerung in Betrieb gegangen.

Rund 75 000 Euro wird wahrscheinlich der Kanalbau in der Clara-Zetkin-Straße in Roßwein kosten. In der Parallelstraße hat der Verband den Kanal im vergangenen Jahr tauschen lassen. Außer den Leitungen müssen nach einer gewissen Zeit auch Haupt- und Hauspumpwerke ersetzt werden. Die Notwendigkeit hatte der Geschäftsführer den Stadträten vor einiger Zeit mithilfe von Fotos vor Augen geführt, die die oftmals stark angegriffenen Pumpwerke zeigten.

Zeit und Geld investiert der AZV 2018 noch in den Hochwasserschutz sowie in den Generalentwässerungsplan. (DA/sig)

Der AZV-Etat 2018 liegt noch bis zum 30. Januar während der Geschäftszeiten im Büro Stadtbadstraße 39 aus.

