Verband muss Leitungsverlegung bezahlen Obwohl das Landesamt für Straßenverkehr der Auftraggeber ist, wird es die Kosten nicht tragen.

Für die Umverlegung einer Druckleitung beim Brückenbau über die Röder in Kalkreuth soll der Abwasserzweckverband 100 000 Euro zahlen. Auftraggeber ist aber das Landesamt für Straßenverkehr. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Es geht um 100 000 Euro, die der Abwasserzweckverband Kalkreuth ohne eigenen Entschluss bezahlen soll: Für die Umverlegung einer Druckleitung beim Brückenbau über die Röder in Kalkreuth. Hier wird derzeit die Staatsstraße nahe der Paulsmühle über eine Behelfsbrücke geführt. Anfang 2017 soll die Leitung umverlegt werden. „Wir haben es anwaltlich prüfen lassen, aber beim Straßenrecht gilt nicht das Verursacherprinzip“, muss Dirk Mocker als Leiter der Abwasser-Verbandsversammlung bekannt geben.

Mehrere Monate lang habe sich der Verband mit dem Landesamt für Straßenbau (Lasuv) gestritten. Doch weil die Kostenübernahme unumgänglich sei, arbeite der Verband an der Minimierung der Kosten. Schönfelds Bürgermeister Weigel will das Geld dennoch nicht so einfach abdrücken und verlangt, gegebenenfalls Klage einzureichen. Der Moritzburger Bürgermeister Hänisch gibt zu bedenken, dass ein Bauverzug weitere finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Thiendorf, Moritzburg und Ebersbach stimmten deshalb für die Ausgabe und überstimmten so Lampertswalde und Schönfeld.

