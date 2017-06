Verband fordert Umdenken Die Stadt Glashütte wird kritisiert, weil sie keinen barrierefreien Zugang zum Rathaus bauen lässt.

Hier soll es keinen barrierefreien Zugang geben. © Frank Baldauf

Der Selbsthilfeverband Menschen mit Behinderung Freital kritisiert die Stadtverwaltung Glashütte für die Umbaupläne des Rathauses. Das soll, anders als zunächst geplant, keinen barrierefreien Zugang bekommen. Darauf hatte sich der Technische Ausschuss verständigt. Alle bis dahin diskutierten Varianten wurden verworfen. Die Denkmalschutzbehörde sprach sich gegen den Bau einer Rampe am denkmalgeschützten Eingang aus. Die anderen Vorschläge, wie den Bau eines Fahrstuhls oder eines Treppenlifts, lehnte der Ausschuss aus Kostengründen ab. Verworfen wurde auch die Idee, einen Steg von der Mittelstraße zur hinteren Seite zu bauen.

Der Selbsthilfeverband kritisiert das. In Deutschland sind die Kommunen aufgefordert, eine behindertenfreundliche Infrastruktur zu schaffen. Schrittweise sollten barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen geschaffen werden. Deshalb wundert sich die stellvertretende Verbandsvorsitzende, Manuela Dreißig, über Glashütte: „Wie kann ein Stadtrat so weltfremd sein? Wenn man etwas nicht umsetzen will, wird es immer Begründungen geben.“ Die Stadt Freital, die bestimmt nicht reicher als Glashütte sein wird, besitzt ebenfalls Rathäuser, die Altbauten sind. „Trotzdem wurden hier Bedingungen geschaffen, dass alle Bürger ihre Rechte selbst wahrnehmen können“, sagt Frau Dreißig. In Glashütte werde eine Chance verschenkt. Die Stadt sollte nicht nur Besucher im Blick haben, die einen barrierefreien Zugang nutzen würden. Es geht auch um mögliche Arbeitsplätze. „Falls sich eine stark gehbehinderte Fachkraft für eine Stelle im Rathaus bewirbt und trotz bester Eignung nicht berücksichtigt werden kann, fällt diese Entscheidung negativ auf die Stadt zurück“, sagt Frau Dreißig.

zur Startseite