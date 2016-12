Verbaler Schlagabtausch im Stadtrat Ein Haushaltsbeschluss bringt die Löbauer Bürgerliste auf die Palme: Die Fraktion fordert mehr Mitspracherecht – wieder einmal.

Im sanierten Ratssaal im Löbauer Rathaus tagt monatlich der Stadtrat. Als sich die Räte im Dezember zum vorerst letzten Sitzungstermin für dieses Jahr versammelt hatten, ging es hoch her. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand der seit rund einem Jahr bestehende Löbauer Finanzausschuss. © Archiv/Matthias Weber

Der sanierte Ratssaal im Löbauer Rathaus ist mal wieder Schauplatz für eine hitzige Debatte gewesen. Eigentlich sollte in der Dezembersitzung des Stadtrates die Eröffnungsbilanz des Löbauer Haushaltes beschlossen werden. Doch so weit kam es am Ende nicht. Denn die Bürgerliste, Löbaus größte Fraktion im Stadtrat, hatte etwas dagegen. Aber der Reihe nach.

In die sogenannte Eröffnungsbilanz müssen alle kommunalen Werte von Städten und Gemeinden eingepflegt werden. Das können Straßen, Gebäude und Grundstücke aber auch öffentliche Dienstleistungen sein. Ziel ist es, den Haushalt von der kameralistischen auf die neu geschaffene doppische Buchführung umzustellen. Das Thema ist komplex und selbst für erfahrene Finanzer schwer zu durchleuchten. Für die meisten Löbauer Stadträte ist das Thema sowieso ein schier undurchdringlicher Nebelschleier. Denn nur die wenigsten von ihnen haben regelmäßig mit der komplizierten Haushaltsführung zu tun.

Als Löbaus Oberbürgermeister, Dietmar Buchholz, (parteilos) zu Beginn der Sitzung die Beschlussvorlage verlesen und die Eröffnungsbilanz zum Beschluss freigeben wollte, meldete sich Ingo Seiler zu Wort. Der Fraktionssitzende der Bürgerliste stellte den Antrag, den Beschluss zu vertagen. Über die Eröffnungsbilanz sei nicht im Finanzausschuss beraten worden, begründete Seiler den Antrag. „Eigentlich sollte das bei solch einem weitreichenden Beschluss so sein“, sagte er und machte deutlich, dass die Bilanz Grundlage für Löbaus Finanzen sei. Daraus entwickelte sich eine launige Diskussion.

Löbaus Finanzausschuss, der zum ersten Mal Anfang März dieses Jahres tagte, wurde auf Bitten der Bürgerliste ins Leben gerufen. Deren Mitglieder wollten damit erreichen, beim Erstellen des Löbauer Haushaltsplans mitreden zu dürfen und nicht, wie lange Zeit der Fall, innerhalb kürzester Zeit Beschlüsse fassen müssen, ohne dass darüber im Vorfeld diskutiert worden ist. Im jüngsten Stadtrat mahnte Ingo Seiler an, in eben jenem Gremium Zahlen und Fakten der Eröffnungsbilanz erklärt haben zu wollen. „Ich würde sonst mit einem unguten Gefühl über etwas abstimmen worüber ich zu wenig weiß“, sagte er. OB Buchholz und die Fraktionen von CDU sowie der Linken sahen das anders und stellten sich gegen Seilers Einwand. „Die Bilanz ist eine Richtlinie, die es zu beschließen gilt und nichts, worüber ein Stadtrat diskutieren müsste“, sagte Heinz Pingel, Fraktionsvorsitzender der Linken. CDU-Stadtrat Hartmut Nahrstedt stimmte zu. „Debatten machen keinen Sinn. Die Richtlinien sind vom Gesetzgeber vorgeschrieben“, sagte er.

Für die Mitglieder der Bürgerliste war das ein schwacher Trost. Sie beharrten auf das Einbeziehen in wichtige Haushaltsentscheidungen. „Das ist eine Sache, die man als Normalo nun einmal nicht versteht“, so Conny Müller-Schmitz. Sie wundert sich, warum in Löbau nie etwas hinterfragt werden dürfe. „Dafür ist ein Stadtrat doch da. Sonst könnten doch auch 22 Marionetten hier sitzen“, sagte die Bürgerlisten-Rätin. Ratskollege Heiko Neumann stellte abschließend sogar in den Raum, den jungen Finanzausschuss entweder konkret zu nutzen oder ihn wieder abzuschaffen.

Für Dietmar Buchholz war die Äußerung ein gefundenes Fressen. Er sei sofort dafür, den Ausschuss abzuschaffen. „Es ist sowieso kein Mitglied in der Lage, Gesetze und Richtlinien richtig zu lesen“, so Buchholz. Auf seine Frage, wer sich von den Stadträten dazu in der Lage fühle, meldete sich niemand.

Doch Beharrlichkeit zahlte sich am Ende aus. Die Bürgerliste argumentierte, dass auch bei anderen, nicht finanzbedingten Entscheidungen, nicht jeder der Stadträte ein Experte sei. Raum für Abwägungen und Diskussionen müsse es dennoch geben, waren sich die Mitglieder einig. Oberbürgermeister Buchholz entschied schließlich, Ingo Seilers Antrag stattzugeben und den Beschluss über die Eröffnungsbilanz zu vertagen. Nun soll die Bilanz noch einmal besprochen werden. „Weil bald Weihnachten ist“, begründete OB Buchholz am Ende seinen Kurswechsel. Dem Finanzausschuss steht der OB seit Anbeginn kritisch gegenüber. Unterstützung erhält er dabei von der CDU-Fraktion des Stadtrates. FDP und Linke haben damals für den Ausschuss gestimmt. Beide hielten ihn für eine Bereicherung. Laut Stadt hat der Ausschuss seit März viermal getagt – allerdings nicht zur Zufriedenheit aller. Das machte die Diskussion im jüngsten Stadtrat deutlich.

