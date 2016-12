Verbale Entgleisungen Eine Vergleichsverhandlung vor Gericht scheiterte. Nun soll am Freitag ein Urteil fallen.

Ingolf Knajder muss noch einmal im Gericht erscheinen. © Sven Ellger

Das Urteil fällt einen Tag vor Weihnachten. Es wird ein besonderes Geschenk für Ingolf Knajder, den Vorsitzenden des Vereins „Dresdner Bürger helfen Obdachlosen und Bedürftigen e.V.“. Dann erfährt er, ob ihm Richter Jens Maier glaubt, dass er sich zurückhalten kann, wenn er wieder einmal anderer Meinung ist als Andreas Schönherr, der Vorsitzende der Dresdner Tafel. Der Richter deutete am Freitag an, dass er daran eher Zweifel hat. Er erklärte, Schönherrs Anwälte hätten „gute Karten“ bei dem Ziel, eine Unterlassungserklärung gegen Knajder durchzusetzen. Demnach müsste der Chef des im Sommer gegründeten Obdachlosen-Vereins mit einer satten Strafe rechnen, wenn er je wiederholt, was er im Oktober bei Facebook geschrieben hat, und für die Gerichtskosten aufkommen. Damals wünschte er Schönherr „den baldigen Tod und nichts anderes“.

Der Eintrag ist längst aus dem Internet verschwunden, sorgte aber dennoch für große Empörung. Knajder beteuerte am Freitag, er habe sich mehrfach und unter anderem schriftlich bei dem Tafel-Chef für seine Äußerung entschuldigt. „Ich kann mich nicht erhängen und das damit ungeschehen machen“, beschwerte er sich darüber, dass Andreas Schönherr trotz seiner Reue auf dem Prozess bestanden hat. „Ich kann gern von der Brücke springen, wenn Herrn Schönherr das recht ist“, sagte Knajder. Und er findet, verbale Entgleisungen wie seine Aussage zu Schönherr seien ganz normal in den sozialen Medien. „Dass der eine oder andere da mal einen dummen Satz sagt, ist doch klar“, meint der Vereinsvorsitzende.

Richter Jens Maier machte deutlich, dass ihm die Entschuldigung nicht reicht. „Der Konflikt zwischen den beiden ist ja nicht bereinigt“, stellte er fest und forderte Knajder auf, sich um ein besseres Verhältnis zu Schönherr zu bemühen. „Sie fischen ja im selben Teich“, umschrieb er die Gemeinsamkeiten des Obdachlosenhilfe-Vereins und der Tafel.

Die Bemühungen um ein besseres Verhältnis zwischen den Kontrahenten scheiterten am Freitag nach nicht mal einer Stunde. So lange versuchten Knajders Anwalt Maximilian Krah und die zwei Rechtsvertreter von Andreas Schönherr, einen Vergleich auszuhandeln: Knajder verpflichtet sich, seine Äußerung nicht zu wiederholen und zahlt andernfalls 5 000 Euro Strafe, die Gerichtskosten werden geteilt und die Sache damit ad acta gelegt. Darauf wäre Schönherr eingegangen. Doch als es darum ging, dass er damit ein für allemal auch auf Schadenersatz wegen der beleidigenden Äußerung von Ingolf Knajder verzichten soll, scheiterten die Gütebemühungen. Nun muss Richter Maier entscheiden. Sein Urteil will er am Freitag verkünden.

zur Startseite