Veranstaltungen immer wichtiger

Nicht nur Liebe geht durch den Magen, in seltenen Fällen auch das Lesen. Regina Röhner wird am 2. April eine Kochplatte in die Stadtbibliothek mitbringen und Speisen wie Katharina von Bora zubereiten. Die Autorin von Kochbüchern hat sich der Kochkunst der Ehefrau von Martin Luther gewidmet. Sie stützt sich auf Briefe und Tischreden der Luthers und nicht zuletzt auf archäologische Funde in Wittenberg, wo Katharina den Haushalt des Reformators führte. „Die Leute sollten sich rechtzeitig Karten sichern. Die Kolleginnen, mit denen ich telefoniert habe, waren von der Lesung hellauf begeistert“, sagte die Bibliotheksleiterin Kerstin Kleine.

Die Lesung mit Regina Röher ist nur eine Veranstaltung, die die Stadtbibliothek in diesem Jahr im Kalender stehen hat. Gerade läuft wieder die Veranstaltungsreihe Leseabenteuer mit Stiefelchen an, zu der sich die Bibliothek jede Menge Kindergartengruppen einlädt. Sie endet mit einem Kinder- und Lesefest um den Raben Socke. „Ich habe mir gleich die Rolle des Bären ausgesucht, die passt zu mir“, meint die Leiterin lachend. Auch für Erwachsene hat die Bibliothek regelmäßige Veranstaltungen auf dem Plan. Das Lesecafé, das sonst immer am Mittwochvormittag angeboten wurde, ist auf Montag 14 Uhr verschoben worden. „Das zielt auf ältere Leser. Am Markttag hat das nicht funktioniert. Am Montag ist das Lesecafé besser besucht“, sagt sie.

Trotzdem bleibt der Mittwoch der Veranstaltungstag. Dann hat die Bibliothek für Besucher geschlossen. „Da kann man die Veranstaltungen auch mal über alle Etagen verteilen“, so die Leiterin. „Diese Arbeit wird uns in den nächsten Jahren mehr begleiten.“ Veranstaltungen und Leseförderung werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. „Es ist eine wichtige Aufgabe, den Kindern Bücher näher zu bringen.“ Und nicht nur Bücher. Die Bibliothekarinnen sehen sich als Führer in der Medienlandschaft. „Wir müssen auch Orientierung im Internet geben. Was sind gute Seiten, wo bekommt man zuverlässige Informationen her? Was kann man von sich im Internet preisgeben und was sollte man lieber nicht tun?“, sagte Kerstin Kleine. Mittlerweile gebe es auch viele Leser der älteren Generation, die ganz selbstverständlich mit dem Computer umgehen. Dafür muss die Bibliothek auch selbst am Ball bleiben – und nicht nur durch ständige Weiterbildung. „Wir haben technisch aufgerüstet und uns einen interaktiven Beamer für Veranstaltungen angeschafft. Wir haben auch einen Testzugang zu interaktiven Bilderbüchern. Die Kinder sind begeistert, wenn da auch mal was wackelt“, sagt sie.

Trotz allen Fortschritts – das E-Book hat sich nicht durchgesetzt. Nur bei fünf bis sieben Prozent der Ausleihen laden sich Leser Bücher im Internet herunter. „Das hat sich auf diesem Wert eingepegelt. Es gibt aber Leute, die das gern nutzen. Wir haben eine 90-jährige Leserin, die sich regelmäßig Bücher auf ihren E-Book-Reader laden lässt. Auch diese Hilfe wird zunehmend unsere Aufgabe werden“, sagte Kerstin Kleine.

Derzeit hat die Stadtbibliothek knapp 2 800 aktive Leser. „Damit sind elf bis zwölf Prozent der Einwohner auch Nutzer der Bibliothek“, sagte Kerstin Kleine. Mit mehr als 35 000 Besuchern im vergangenen Jahr könne sie sich mit anderen Kultureinrichtungen messen. 108 000 Medien – Bücher, DVD, Spiele – wurden entliehen. Allerdings war die Bibliothek im vergangenen Jahr etwas eingeschränkt. „Es gab weniger Veranstaltungen, weil Mitarbeiter länger erkrankt waren“, so die Leiterin. Aber durch das Engagement der Frauen habe die Leseförderung für die Kitas Kleeblatt und Sonnenschein abgesichert werden können. Zwei Mitarbeiterinnen waren in die Stadtverwaltung gewechselt. „Dafür arbeiten von den anderen jetzt mehr in Vollzeit“, so Kerstin Kleine. In der Bibliothek sind derzeit sieben Mitarbeiterinnen beschäftig.

Lesung mit Regina Röhner „Zu Gast bei der Lutherin – Die Kochkunst der Katharina von Bora“, 2. April, 17 Uhr, Stadtbibliothek. Eintritt 10 Euro.

