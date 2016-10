Veranstalter will zurück zur Kirmes Zum ersten Mal gab es am vergangenen Wochenende das Dorffest in Kodersdorf. Es wird wohl das einzige bleiben.

Neue Deutsche Welle-Star Marcus ist ein Höhepunkt des Dorffests in Kodersdorf. Er singt vor rund 200 Zuschauern. Im Festzelt sind sie vor dem schlechten Wetter geschützt. © Rolf Ullmann

Kodersdorf. Schlechtes Wetter, schlechte Besucherzahlen, schlechter Umsatz – diese Bilanz zieht Hardy Sperlich aus dem Kodersdorfer Dorffest. Der Schausteller aus Forst hat dem Ort vom 7. bis 9. Oktober einen Ersatz für die traditionelle Kirmes zum Erntedank geboten. Die Gäste, die trotz des Wetters zur Veranstaltung gekommen sind, seien auch sehr zufrieden mit dem Programm gewesen. Aber leider seien nicht sehr viele auf dem Festplatz erschienen.

So habe am Freitag die Berliner Partyband Roof Garden vor gerade einmal 100 Zuhörern gespielt. Diese Zahl habe sich am Sonntag zum Konzert des Sängers Marcus immerhin ein bisschen mehr als verdoppelt. Mit Hits wie „Ich will Spaß“ ist dieser in der Neuen Deutschen Welle bekannt geworden. „Es ist nicht einfach gewesen, ihn nach Kodersdorf zu holen“, sagt Hardy Sperlich.

Einige Kodersdorfer, wie die Gemeinderätin Angelika Mischinger, haben im Vorfeld vor dem Termin am zweiten Oktoberwochenende gewarnt. Denn erstens liegt es in den Herbstferien. Hardy Sperlich sieht aber auch den zweiten Grund ein: „Das Fest soll wieder im Rahmen der Traditionspflege am Einheitswochenende stattfinden – unter dem Namen Kirmes.“ Er hat zwar einen Grund gehabt, das Fest um eine Woche zu verschieben. Denn sowohl das Kemnitzer Oktoberfest als auch die Meisterschaft im Gespannpflügen in Horka finden an diesem Wochenende statt.

Für die Zukunft ist es aber ebenso unmöglich für Hardy Sperlich, mit der Kodersdorfer Tradition zu brechen. Denn Sperlich hat zu seinem Dorffest nur rund ein Drittel der Spenden gewinnen können, welche Sponsoren sonst für die Kirmes gegeben haben. Dabei hat das schlechte Wetter auch noch für einen erheblich höheren Aufwand für den Veranstalter bedeutet. Neben einer Heizung hat er Fußböden und Rindenmulch nach Kodersdorf gebracht, um der Kälte und dem Matsch zu trotzen.

Bürgermeister René Schöne erkennt an, dass Hardy Sperlich sich viel Mühe mit dem Dorffest gegeben hat. Er sieht auch das schlechte Wetter als vorrangigen Grund dafür, dass die Feier „durchwachsen und durchmischt“ abgelaufen ist. Eine offizielle Auswertung der Gemeinde gebe es aber noch nicht. Hardy Sperlich setzt indessen ein klares Zeichen: „Ich bin daran interessiert, die Kirmes im nächsten Jahr wieder zu organisieren, wenn die Gemeinde zustimmt.“

