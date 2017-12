Verärgerung bei Budissa Bautzen tritt zum Nachholspiel in der Hauptstadt an und erwartet am Freitag Neugersdorf. Aufregung um geplante Reform.

Die Bautzener Fans verkündeten am Rande des Sonnabend-Heimspieles gegen Altglienicke ihre Meinung zur Regionalligareform des DFB.Foto: Torsten Zettl © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga Nordost. Die kommenden elf Tage haben es in sich. Am Dienstagabend bestreitet die FSV Budissa Batzen (13.) in der Fußball-Regionalliga Nordost das Nachholspiel beim punktgleichen Tabellenelften FC Viktoria 1889 Berlin. Am Freitag startet dann schon die Rückrunde mit dem Derby zu Hause gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf, ehe eine Woche später mit dem Gastspiel in Neustrelitz das Wettkampfjahr beendet wird.

Der Vorsprung der Budissen zu den Abstiegsplätzen beträgt derzeit acht Punkte. „Im Vergleich zur Vorsaison hat sich die Qualität unserer Mannschaft deutlich verbessert“, sagt Sportchef Martin Kolan. „Würden wir tabellarisch in der Region von Fürstenwalde stehen, die ich vom Kader her mit uns auf Augenhöhe sehe, und hätten wir das Halbfinale des Sachsenpokals erreicht, was machbar war, dann wäre ich sogar überaus zufrieden. Das alles soll jetzt nicht zu negativ klingen, sondern nur unterstreichen, dass wir mit der aktuellen Punktzahl noch nichts erreicht haben und jeder weiter hart an sich arbeiten muss.“

Viktorias bester Torschütze ist der in Sierra Leone geborene Abu Bakarr Kargbo mit zehn Treffern. Routinier Marco Karim Benyamina, ein gebürtiger Dresdner, traf bisher achtmal in Schwarze. Der 35 Jahre alte Deutsch-Algerier ist das „Herzstück“ der Berliner Offensive. Allerdings holte Viktoria nur acht seiner 21 Zähler zu Hause.

Gespielt wird am Dienstag ab 18 Uhr im Stadion Lichterfelde. Als Schiedsrichter fungiert Marcel Unger (Halle/Saale). Der studierte Wirtschaftsinformatiker leitete bis 2013 Spiele in der 2. Bundesliga und war Assistent in der 1. Liga. Der 32-Jährige ist seit 2009 DFB-Schiedsrichter und leitete in dieser Saison zwei Regionalligapartien.

In der Vereinsführung von Budissa Bautzen herrscht derweil große Verärgerung über die Pläne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über eine geplante Reform der Regionalligen. Am Freitagabend gaben die Spreestädter zu diesem Thema eine längere Pressemitteilung heraus, in der die Problematik der geplanten Reform für den Fußball im Osten klar herausgearbeitet wird. So heißt es darin: „Die FSV Budissa Bautzen spielt nun seit der Saison 2014/15 in der vierthöchsten deutschen Spielklasse und somit bereits die vierte Saison in der Regionalliga. Viel Zeit, Mühen und auch Geld wurde investiert, um diese Spielklasse zu erreichen und seitdem zu halten. Durch zu erwartende Beschlüsse des DFB scheint diese Spielklasse in der jetzigen Form akut gefährdet zu sein.“

Immerhin stimmen Präsidium, Aufsichtsrat und auch Ehrenrat mit dem DFB überein, dass die bisher praktizierte Aufstiegsregel in die übergeordnete 3. Liga beziehungsweise die Abstiegsregel in die Regionalliga einer Korrektur bedarf, damit die Regionalligameister in den Genuss des direkten Aufstieges kommen und möglichst keine Relegation spielen müssen.

Nordost-Spielklasse vor dem Aus?

„Doch wie soll das ohne Reibungsverluste gehen, wenn es nur eine 3. Liga, aber fünf Regionalligen gibt?“, fragt sich die Vereinsführung. Denn es gibt mehrere Vorschläge, „von denen der Regionalliga Nordost einer lebensbedrohlich nahekommt und deren Existenz somit gefährdet. Dieser von einigen DFB-Funktionären favorisierte Vorschlag würde die Zerschlagung der NOFV-Regionalliga mit den östlichen Bundesländern und Berlin bedeuten.“

Die Folge wäre eine Trennung des NOFV-Gebietes, wobei Sachsen und Thüringen dem Spielgebiet Bayern zugeschlagen würden. Diese drei Bundesländer würden dann eine der neuen Regionalliga bilden. Und was würde das für die FSV Budissa Bautzen bedeuten? „Eine ganze Menge und keineswegs Gutes“, stellt die Bautzener Führungsriege klar. „Schaut man sich die Karte der Regionalliga Bayern an, so müssen unweigerlich die weiten Wege auffallen, die für Budissa Bautzen entstehen. Nach Rosenheim, Illertissen, Buchbach, München und Unterhaching gingen dann die Auswärtsfahrten. Ein zusätzlicher Zeitaufwand, der für unsere Amateurspieler nicht zu bewältigen wäre. Geschweige denn für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Funktionsteams hinter der Mannschaft.“

Außerdem befürchten die Bautzener zusätzliche Übernachtungen und dadurch steigende Kosten. Und noch viel schlimmer: „Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Identität der ostdeutschen Vereine in ihrem angestammten Spielgebiet. Rassige Ost-Derbys, die von allen Beteiligten gewünscht werden, würden entfallen. Budissa Bautzen würde nicht mehr gegen den BFC Dynamo spielen, sondern gegen Rosenheim oder Buchbach. Ein Zuschauerschwund wäre die Folge.“

Aus diesen Gründen positionieren sich die Spreestädter ganz klar: „Aus den genannten Gründen fordert die FSV Budissa Bautzen den unbedingten Erhalt der Regionalliga Nordost. Wir fordern den DFB unmissverständlich dazu auf, die Zukunft der in dieser Liga spielenden Fußballvereine zu sichern und die Identität und Verbundenheit mit dem angestammten Spielgebiet zu belassen. Die NOFV-Regionalliga ist ein starker Unterbau der 3. Liga und soll es auch bleiben. Die jetzigen darin zu findenden Vereine werden durch eine eventuelle Zerschlagung in ihrer Existenz gefährdet.“ Die endgültige Entscheidung des DFB dürfte also für einige Aufregung sorgen – je nachdem, was beschlossen wird. (js/SZ)

