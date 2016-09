Veränderungen in Rammenau Im Dienstleistungszentrum des Ortes wird künftig die Bauernstube nicht mehr vermietet.

Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski begründet die Entscheidung. © Steffen Unger

Die Bauernstube im Rammenauer Dienstleistungszentrum wird für Vermietungen ab 15. November nicht mehr zur Verfügung stehen. Grund sei die geplante Erweiterung der ansässigen Physiotherapie, wie Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski auf Anfrage sagte. Es sei vorgesehen, dass die Praxis künftig eine gesamte Etage im Gebäude nutzen kann. Dazu werde es einen entsprechenden Vertrag geben, so Snelinski. Im Gemeinderat sei dazu bereits informiert worden. Die Gemeinde ist Eigentümer des Gebäudes.

Die Bauernstube in der ersten Etage des Dienstleistungsgebäudes konnte bislang für Feiern oder Veranstaltungen angemietet werden. Auch Gemeinderatssitzungen wurden darin abgehalten. Der Raum werde nun ausgeräumt und gereinigt, so die Bürgermeisterin. Das 1988 erbaute Dienstleistungszentrum ist prägend für eine belebte Dorfmitte Rammenaus. Direkt angrenzend an das Erbgericht befinden sich darin neben der Physiotherapie, Kosmetik, Sparkassenautomat und ein Friseursalon der Friseur- und Kosmetik GmbH. (cm)

