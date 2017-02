Veränderungen im Busverkehr

Wegen Straßenbauarbeiten in Ohorn kann die Haltestelle Hufestraße am 21./22. Februar durch die Linie 304 nicht bedient werden, teilt der Regionalverkehr Dresden mit. Die Haltestelle Poststraße befindet sich in der Zeit auf der jeweils gegenüberliegenden Seite. Wegen einer Sperrung der S 56 zwischen Ohorn und Bretnig werden die Linien 304/306 ab 23. Februar bis auf Widerruf über die Hauptstraß -, Hauswalder- und Röderstraße umgeleitet. Die Haltestelle Ohorn, Bretniger Straße, wird an die Einmündung Hauptstraße verlegt.

