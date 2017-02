Venedig in Sebnitz

Genau so sollte es sein: Der „Samnz’er Fasching“ setzte dieses Jahr auf Italien – zur Freude von Manuela und Knut Bölstler, die am Samstag mit venezianischen Masken in die Sebnitzer Stadthalle kamen. Dort trafen sie nicht nur auf Herzensbrecher Casanova, sondern auch auf Romeo und Julia. Deren Auftritte waren Teil des aufwendigen Programms, entworfen vom Goßdorfer Garnevals Glubb. Am Sonntag indes feierte der Skiclub Sebnitz Hangfasching – und wie Benjamin Wünsch mit seiner sportlichen Einlage zeigt, brauchte man dazu kaum Schnee. Fotos: Steffen Unger

