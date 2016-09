Vegro-Abriss geht weiter Für die Planungen in Kirschau gibt die Stadt Kirschau jetzt Geld aus.

So sah die Vegro-Brache im Mai dieses Jahres aus. © Robert Michalk

Der Abriss ungenutzter und zum Teil verfallener Gebäude des ehemaligen Textilbetriebes Vegro in Kirschau soll im November weitergehen. Das kündigt Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) an. An die Reihe kommt dann die Fläche, die im Winkel zwischen der Friesestraße und der Kesselstraße liegt. Abbruch und Beseitigung kosten voraussichtlich reichlich 600 000 Euro.

Die Abrissarbeiten plant das Büro Bauplanung Hille aus Bautzen. Der Stadtrat hat ihm auf Vorschlag der Verwaltung den Auftrag erteilt. „Dieses Büro hat schon den Abriss auf dem ersten Teil des Vegro-Geländes geplant“, nennt Sven Gabriel einen der Gründe für diese Entscheidung. Für die Planungen gibt die Stadt knapp 124 000 Euro aus. Auf den frei werdenden Flächen können sich bestehende Unternehmen erweitern und neue ansiedeln. Außerdem soll eine neue Erschließungsstraße gebaut werden. Bereits 2010 waren auf einem Teil des ehemaligen Vegro-Geländes marode Gebäude beseitigt worden. (SZ/ks)

