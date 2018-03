VC-Volleyballer besiegen Aufstiegsanwärter

Die Volleyballmänner des VC Dresden haben am Sonnabend ihr Heimspiel gegen den ASV Dachau mit 3:1 (25:13, 18:25, 25:22, 26:24) gewonnen. Sie festigten dadurch in der 3. Liga Ost ihren vierten Tabellenplatz und liegen jetzt direkt hinter den bloß noch drittplatzierten Dachauern.

Dieses Ergebnis löst besonders beim am Wochenende spielfreien Spitzenreiter VC Gotha große Erleichterung aus, denn dessen einziger Konkurrent im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd ließ in Dresden drei bedeutende Punkte liegen.

„Es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte VC-Trainer Marco Donat. Dachau sei der erwartet schwere Gegner gewesen, der seiner Mannschaft alles abverlangt habe. „Aus meinem Team möchte ich besonders unsere Einwechselspieler hervorheben, die sich nahtlos in das Spiel eingefügt haben.“ Am nächsten Sonnabend empfängt Dresden den Tabellenzweiten Deggendorf. (SZ/sw)

