Vattenfall-Nachfolger unterstützt Weißwasser Der Tagebau- und Kraftwerksbetreiber Leag will städtische Vorhaben mitfinanzieren. Wohl aber nicht ewig.

Das Logo der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) am Kraftwerk in Boxberg. Vertreter des Unternehmens wollen noch im Januar mit städtischen Mitarbeitern über die Finanzierung von Maßnahmen in Weißwasser Gespräche führen. © André Schulze

Gute Nachrichten zum Jahresanfang: Die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) greift der Stadt Weißwasser unter die Arme. Damit setzt der Nachfolger des schwedischen Staatskonzerns im Lausitzer Braunkohlegeschäft den sogenannten Vattenfall-Vertrag fort. Oberbürgermeister Torsten Pötzsch gab die gute Nachricht kürzlich wie nebenbei bekannt. Dabei ist das Arrangement zumindest ein Achtungserfolg. Die Stadtverwaltung mit Pötzsch an der Spitze hatte lange um die Verlängerung gekämpft. Bereits 2015, also noch während der Ära Vattenfall, gab es seitens der Rathausspitze immer wieder Anläufe, den Vertrag zu verlängern. Nun ist es gelungen. Pötzsch räumt unter Berufung auf Leag-Kreise ein, dass die Zahlungen erheblich geringer ausfallen werden als in den vorangegangenen Jahren. 2016 hatte Vattenfall 700000 Euro überwiesen, ein Jahr vorher waren es noch 800000 Euro.

Der sogenannte Vattenfall-Vertrag war 2011 zustande gekommen. Mit den Zahlungen sollten die Belastungen durch Lärm und Staub aus dem Tagebau Nochten kompensiert werden. Da der Tagebau zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend an der Südflanke der Stadt vorbeigezogen war, wurde der Vertrag vielfach als Glücksfall gewertet. Kritiker, darunter Pötzsch selbst, erkannten in dem späten Vertragsschluss jedoch ein Versäumnis. Wäre er früher gelungen, hätte die Vereinbarung weit lukrativer ausfallen können – ähnlich wie in Trebendorf oder Schleife, argumentierten sie. Insgesamt dürften über fünf Millionen Euro nach Weißwasser geflossen sein. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Vonseiten des Konzerns war immer wieder die Freiwilligkeit des Vertragsverhältnisses betont worden. Inzwischen ist es Geschichte. Mit dem 31. Dezember ist der Vertrag ausgelaufen.

Nun findet er eine Fortsetzung. Allerdings nur vorläufig. Denn offen ist, wie es mit den Zahlungen weitergeht. Laut Pötzsch liegt nur eine Zusicherung über eine Unterstützung für 2017 vor. Noch im Januar werden sich Vertreter beider Seiten zusammensetzen, um konkrete Vorhaben festzulegen, die mit dem Geld im Laufe des Jahres umgesetzt werden sollen. Das entspricht ganz den Gepflogenheiten: Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung stellen einen Jahresarbeitsplan zusammen, der am runden Tisch gemeinsam mit Konzernvertretern in der Arbeitsgruppe Vattenfall – sie müsste jetzt eigentlich „AG Leag“ heißen – abschließend beraten wird. Maßnahmen, die nicht geeignet scheinen oder das Gesamtbudget sprengen, werden ausgemustert. Die Kosten aller Maßnahmen zusammen ergeben die Fördersumme für den Arbeitsplan eines Jahres.

2016 floss ein Teil des Budgets in die Planungen für den Sportplatzumbau an der Pestalozzi-Grundschule. 60000 Euro gab das Bauamt dafür aus. Die Sanierung selbst könnte 2017 folgen. Ein Haushaltskonzept mit Maßnahmeplan, wo investiert oder was repariert wird, liegt noch nicht vor. Es kommt wegen der Sparpläne und dem dafür in Auftrag gegebenen Gutachten wohl erst im Mai.

Auch die im Dezember begonnene Sanierung des Ziegeleiteichs zwischen Bahnhof und Jahnstraße wird von Vattenfall/Leag finanziert. Die Austrocknung des Teichs ist als Bergbauschaden anerkannt. Ein wichtiges Vorhaben, sichert es doch den weiteren Fortgang im Neubaugebiet Allbau/Ziegelei. Fester Bestandteil aller bisherigen Jahresarbeitspläne waren auch die Gelder für Vereine, gemeinnützige Organisationen und Projekte. Allein dafür hat Vattenfall bisher 100000 Euro jährlich zur Verfügung gestellt.

Ideen für neue Maßnahmen, die mit den Leag-Geldern entweder ganz oder teilweise realisiert werden sollen, gibt es längst. Pötzsch hatte eine LED-Werbewand an der ehemaligen Glasfachschule ins Spiel gebracht. Die Finanzierung und Betreibung einer Werbeanlage gehöre nicht zu den primären Aufgaben einer Kommune, fanden die Stadträte und lehnten nicht nur den Finanzierungsvorschlag, sondern auch das Vorhaben an sich ab.

Leag-Pressesprecherin Kathi Gerstner bestätigt die Abmachung mit Weißwasser. Auch Rietschen erhält 2017 noch einmal Geld. Dort war der Vertrag bereits 2015 ausgelaufen. Über die Höhe wurde Stillschweigen vereinbart. Was damit geschehen soll, ist durch den Haushaltsentwurf bereits untersetzt. Im Februar soll er durch den Gemeinderat. Ob für 2018 mit weiterer Unterstützung oder gar mit einer Verlängerung der jeweiligen Verträge zu rechnen ist, darüber gibt es geteilte Meinungen – mit einer eindeutigen Tendenz: Die Skepsis überwiegt. Antworten auf Fragen wie diese gibt es von der Leag zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

