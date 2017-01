Vattenfall-Millionen belasten Kreis-Etat Die Gemeinden im Norden des Landkreises müssen Gewerbesteuer an das Unternehmen zurückzahlen. Das hat Folgen.

Die Gewerbesteuerrückzahlungen von Gemeinden im Norden des Landkreises an Vattenfall haben auch Auswirkungen auf den Etat des Kreises. Wie Finanzbeigeordneter Thomas Gampe vor dem Kreistag erklärte, nimmt der Kreis wegen der Rückzahlungen 6,5 Millionen Euro weniger über die Kreisumlage ein. Die Städte und Gemeinden sollen sich über diese Umlage in diesem Jahr mit rund 79 Millionen Euro an den Ausgaben des Kreises beteiligen.

Zur Berechnung der Umlage dienen wiederum die Einnahmeposten der Kommunen. Verringern sie sich, dann verringert sich auch die Basis für die Kreisumlage. Für den Kreis ist diese Umlage die einzige direkte Einnahmequelle neben den Zuweisungen vom Freistaat. Anders als Kommunen erhebt der Kreis keine Steuern.

Insgesamt mussten Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr rund 25 Millionen Euro Gewerbesteuer an Vattenfall zurückzahlen, Boxberg schulterte allein zwölf Millionen Euro. Der schwedische Staatskonzern begründet die geforderten Rückzahlungen mit fallenden Strompreisen. Dadurch sind die Zahlen für das Braunkohlegeschäft korrigiert worden, weswegen Vattenfall weniger Steuern für vergangene Jahre entrichten muss. (SZ)

