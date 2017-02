Vattenfall ist noch immer in der Lausitz Aus der Braunkohle hat sich der schwedische Konzern zurückgezogen. Er beackert jetzt hier andere Geschäftsfelder.

Vor den dampfenden Kühltürmen des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde bei Cottbus drehen sich Windräder. Bis Oktober gehörte beides zu Vattenfall. Der schwedische Staatskonzern behielt die Windräder, das Kraftwerk gehört jetzt zum neuen Energiekonzern Leag. © dpa

Das Vattenfall-Logo prangt noch immer auf vielen Arbeitskombis von Bergleuten und Kraftwerkern, an Kohlewaggons und auf Schildern im Lausitzer Revier. Selbst gleich neben dem Cottbuser Verwaltungssitz des Konzerns, der seit Oktober 2016 Leag heißt, weist noch ein Schild auf Vattenfall hin. Erfahrungsgemäß dauert es bei einem Eigentümerwechsel rund zwei Jahre, bis der alte Name dem neuen komplett Platz gemacht hat. „Wir werden nicht von einem Tag auf den anderen sämtliche Arbeitskombis austauschen, das können wir uns gar nicht leisten“, sagte dazu gegenüber der SZ Leag-Vorstandschef Helmar Rendez. „Aber wenn eine Kombi mit Vattenfall-Aufschrift verschlissen ist, bekommt der Mitarbeiter eine neue mit dem Leag-Logo.“

Aber selbst wenn schon überall Leag (Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG) stehen würde, wäre Vattenfall nicht völlig verschwunden. Der schwedische Staatskonzern ist noch immer in der Lausitz aktiv. In Sichtweite des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde, das jetzt zur Leag gehört, betreibt Vattenfall einen Windpark. Bei voller Leistung liefern die Rotoren zwölf Megawatt Strom, berichtet Konzernsprecher Stefan Müller. Zum Vergleich: Das benachbarte Kohlekraftwerk bringt es bei voller Auslastung auf 3 000 Megawatt.

Lausitzer Schnitzel für Berlin

Außerdem hat Vattenfall bei Finsterwalde rund 900 Hektar Energiewald mit schnell wachsenden Arten wie Pappeln und Weiden gepachtet. Etwa 300 Hektar wurden in den vergangenen Monaten abgeerntet. Aus dem „Erntegut“ wurden Holzhackschnitzel gefertigt, die im Berliner Biomasse-Heizkraftwerk Märkisches Viertel in Strom und Wärme verwandelt werden. Die geernteten rund 12 000 Tonnen Holz reichen nach Angaben von Vattenfall aus, um etwa 2 800 Berliner Haushalte ein Jahr lang mit Strom, Heizungswärme und Warmwasser zu versorgen. Braunkohle würde dafür fast 12 000 Tonnen Kohlendioxid mehr freisetzen, rechnet Vattenfall vor.

Mit zunehmendem Alter der Plantagen werden in den kommenden Jahren auf der gleichen Fläche mehr als 20 000 Tonnen Holzertrag erwartet. Die Pachtverträge für den Energiewald laufen noch fast 17 Jahre. „Die Pflanzungen sind für eine Dauer von bis zu 20 Jahren angelegt und können im zwei- bis vierjährigen Turnus geerntet werden“, teilt der Konzern mit.

Zur Zahl der in der Lausitz erhalten gebliebenen Arbeitsplätze machte Vattenfall keine Angaben. Aber es sind natürlich sehr viel weniger als die rund 8 000, die der Konzern bis Oktober 2016 in der Region hatte. In den von Vattenfall weiter betriebenen Pumpspeicherwerken in den ostdeutschen Bundesländern arbeiten insgesamt rund 400 Menschen, teilt Unternehmenssprecher Müller mit. Aber diese Werke befinden sich nicht in der Lausitz, sondern zum Beispiel in Markersbach in Westsachsen und im thüringischen Goldisthal.

Kunst-Fundus bleibt in Cottbus

Abgegeben hat Vattenfall auch seine Anteile an der Thermischen Abfallbehandlungsanlage in Lauta. Diese gehört jetzt zu 100 Prozent dem Energiekonzern Steag aus Essen. Bisher hielt die Steag rund ein Viertel der Anteile an Sachsens einziger Müllverbrennungsanlage. Steag-Chef Joachim Rumstadt unterstrich diese Woche bei einem Besuch in Lauta, dass das Essener Unternehmen sein „Engagement in diese Anlage als nachhaltige Investition sieht. Wir wollen dieses Geschäftsfeld weiter ausbauen“, kündigte er an.

Außer Tagebauen, Kraftwerken, Veredlungsbetrieben, Lehrwerkstätten und dem Cottbuser Verwaltungssitz erbte die Leag von Vattenfall auch rund 300 Kunstwerke. Die Kunstsammlung des Lausitzer Bergbauunternehmens reicht bis in die Zeit des DDR-Braunkohlenkombinates zurück. Zum Fundus gehören vor allem Werke regionaler Künstler, aber auch bekannter Kunstschaffender wie Georg Baselitz, Hans Scheuerecker oder Jan Buck. Die Werke sind gefragt und werden auch an Museen und Galerien verliehen.

Auch die Tradition der Kunstausstellungen in den Kraftwerken setzt die Leag fort. So sind noch bis zum 27. März im Foyer des Kraftwerkes Schwarze Pumpe auf drei Etagen insgesamt 59 Werke der Oberlausitzer Kunstvereins-Mitglieder Dagmar Stade-Schmidt, Eberhard Peters und Walter Piroch zu sehen.

