Vaterhaus ist jetzt Verschlusssache Das Landratsamt will sich zu dem weiteren Verfahren in dem Denkmal-Streit in Postelwitz nicht mehr konkret äußern.

© Symbolbild/Marko Förster

Zur nicht erfüllten Auflage der Bauaufsicht am denkmalgeschützten Vaterhaus im Bad Schandauer Ortsteil Postelwitz, will sich das Landratsamt gegenüber der Sächsischen Zeitung nicht mehr konkreter äußern. Bauamtsleiter Rainer Frenzel begründet das damit, „dass eine detaillierte Darstellung des laufenden Verfahrens derzeit leider nicht möglich ist, da es sich bei dem denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren um kein öffentliches Verfahren handelt“. Die Denkmalschutzbehörde sei aber mit dem Eigentümer in Kontakt und es erfolgten regelmäßige Beratungen beziehungsweise Abstimmungen mit dem Bauherrn. Dabei würden weitere Maßnahmen und Termine festgesetzt. Welche das sind, die Frage blieb unbeantwortet.

Im konkreten Fall geht es um das Fachwerkhaus am Elbufer 69. Das Haus mit dem markanten Giebel gehört zusammen mit den Sieben-Brüder-Häusern zum ortsprägenden Ensemble. Das seit Jahren leer stehende Gebäude ist im Besitz einer Privatperson. Nach einem Teilabriss steht die Westfassade teilweise offen. Das Loch ist notdürftig mit einer Plane verdeckt. Von der Bauaufsicht erhielt der Eigentümer im März dieses Jahres die Auflage, bis zum 31. Oktober für eine vollwertige Wandkonstruktion zu sorgen, damit das Baudenkmal keinen weiteren Schaden nimmt. Das war aber nicht fristgerecht erfolgt.

zur Startseite