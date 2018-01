Vater soll Tochter getötet haben

Ein Polizeifahrzeug auf der Birkenstraße in Gorbitz © Tino Plunert

Dresden/Nossen. In Gorbitz ist offenbar ein dreijähriges Mädchen von seinem eigenen Vater umgebracht worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilen, wurde der tatverdächtige 35-jährige Deutsche festgenommen.

Am Sonntagabend hatte die Mutter des Mädchens die Polizei verständigt, da der Kindsvater seine Tochter nach dem Wochenendbesuch nicht wie vereinbart zurückgebracht hatte. Die Eltern lebten getrennt. Als Beamte die Wohnung des Mannes auf der Birkenstraße in Gorbitz durchsuchten, fanden sie schließlich das leblose Mädchen.

Der tatverdächtige Vater konnte zügig gefunden werden: Die Polizei fand den 35-Jährigen in der Nacht zu Montag bei Nossen schlafend in seinem Auto. Eine klassische Flucht sei das aber nicht gewesen, hieß es. Warum der Verdächtige von Dresden in den Landkreis Meißen fuhr, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Die nun durchgeführte Obduktion des Kindes erhärtete den Verdacht, dass das Mädchen eines gewaltsamen Todes gestorben sein könnte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln daher wegen Mordes, am Amtsgericht wurde am Dienstag ein Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Verdächtigte habe bei der Polizei Angaben gemacht, von einem Geständnis könne man allerdings nicht sprechen, hieß es. (mja mit dpa)

zur Startseite