Vater erspart Sohn

24 Tage Haft

Hoyerswerda. Am Mittwochnachmittag bewahrte ein Vater seinen Sohn vor dem Gefängnis. So hatte der 24-Jährige eine Geldstrafe von über 800 Euro nicht gezahlt, resultierend aus einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Beleidigung. 24 Tage Haft drohten. Die Beamten des örtlichen Reviers suchten nach dem Säumigen und wurden in der Einsteinstraße fündig. Der Vater des Mannes beglich den ausstehenden Betrag und sein Filius blieb damit auf freiem Fuß.

Polizei fahndet

nach zwei Autos

Hoyerswerda. Im Zeitraum vom Montag- bis Mittwochvormittag haben Unbekannte einen Mazda gestohlen. Der sechs Jahre alte CX 5 (silbermetallic, Kennzeichen BZ RZ 77) stand an der Lilienthalstraße. Innerhalb weniger Stunden ist am Mittwoch über Mittag an der Erich-Weinert-Straße auch ein brauner Toyota verschwunden. Der Avensis hatte die amtlichen Kennzeichen BZ JD 31. Nach beiden Fahrzeugen wird nun international gefahndet. (kk/US)

