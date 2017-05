Varianten zum Auto-Tunnel Ein Büro soll untersuchen, welche Folgen ein Tunnelbau für Großenhain hat. Die Tunnel-Gegner müssen nacharbeiten.

Deine Stimme für den Tunnel: Am Backwarenstand von Martina Wannrich in Großenhain konnte man gestern noch für den Tunnelbau unterschreiben. © Klaus-Dieter Brühl

Die Brenner-Bernard-Ingenieure GmbH aus Dresden soll eine Machbarkeitsstudie für einen Auto-Tunnelbau an der Berliner Straße in Großenhain erstellen. Das ist das erste greifbare Ergebnis der internen Tunnel-Arbeitsgruppe. Diese Studie, die in den kommenden drei Monaten erstellt wird, soll verschiedene Verkehrsszenarien ausweisen, Varianten für ein mögliches Bauwerk. Die Stadt rechnet dafür mit Kosten von rund 10 000 Euro. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden die zunächst nichtöffentlich in der Arbeitsgruppe vorgestellt und besprochen. Die nächste Sitzung der Gruppe wird daher wohl erst im August, September stattfinden. Die Wahl des Ingenieurbüros ist kein Zufall. Die Brenner-Bernard-Gruppe kennt sich aus in Großenhain. Sie hat mehrfach am Radwegekonzept gearbeitet und begleitet den von der Stadt zu erbringenden „Lärmaktionsplan“, in dem Kommunen ihre Lärmpunkte definieren müssen.

Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe „Tunnel Berliner Straße“ war wie erwartet ein erstes Abklopfen der Positionen. Moderiert von Oberbürgermeister Sven Mißbach, stellten die Befürworter eines Tunnelneubaues, Horst Köppler und Michael Starke, sowie die Gegner einer Tunnelöffnung, Klaus-Dieter Magister und Dr. Hartmut Döll, ihre jeweiligen Positionen vor. Allerdings wartete die Seite der Befürworter bereits mit einem umfangreichen Papier mit Argumenten für eine Öffnung der Berliner Bahnübergangs für Pkw auf. Das Schriftstück wurde der Stadt bereits auf der ersten Zusammenkunft übergeben. Die Gegenseite hat nun Zeit, ebenfalls schriftlich etwas nachzureichen. Das hatte die Stadt erbeten. „Das werden wir in den nächsten Tagen tun“, sagte Klaus-Dieter Magister gestern auf SZ-Nachfrage.

Horst Köppler hob allerdings schon hervor, dass es nicht das Ziel der Befürworter eines Autotunnelneubaus sei, den „brausenden Durchgangsverkehr“ wieder zurück in die Stadt zu holen, sondern dass es um eine objektive Diskussion mit sachlichen Argumenten geht. Es gehe darum, eine historisch begründete, sinnvolle, direkte zweispurige Pkw-Verbindung zwischen Stadtzentrum und Kleinraschütz wieder herzustellen.

Dadurch könnten Fahrzeiten und Wegstrecken verringert und die Umwelt entlastet werden, und weiterhin eine Anzahl Gründe öffentlichen Interesses verwirklicht werden, so Horst Köppler laut einer Presseerklärung von Rathaussprecherin Diana Schulze, die diese in Abstimmung aller Beteiligten herausgegeben hat. Der Forderung nach einem Auto-Tunnel wird auch durch Unterschriften von über 800 Großenhainern Nachdruck verliehen, erklärte Köppler in der Sitzung. Inzwischen liegen schon weit über tausend Unterschriften vor, die aber zum Zeitpunkt des Treffens noch nicht von der Stadt bestätigt waren. Denn unterschreiben dürfen nur in Großenhain wohnhafte Bürger. Die Listen werden daher geprüft.

Für Klaus-Dieter Magister ist diese Argumentation von Horst Köppler nicht zielführend. Er entgegnete für seine Gruppe, dass Großenhain bereits über mehrere Zufahrten in die Innenstadt verfüge und mit dem Tunnelausbau an der Großraschützer Straße auf absehbare Zeit eine weitere Verbesserung eintrete. Vielmehr sehe er die Gefahr, so Klaus-Dieter Magister, dass das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt durch eine Tunnelöffnung an der Berliner Straße zunimmt und äußerte Sicherheitsbedenken.

Nicht nur Auswärtige würden dann die Ortsumgehung umfahren, sondern auch Fußgänger und Radfahrer könnten aus Bequemlichkeit wieder verstärkt das Auto nutzen, um von Kleinraschütz in die Innenstadt zu gelangen. Die Bürgerinitiative „Pro Erhalt des Fußgängertunnels“ verwies hierbei darauf, dass sich schon rund hundert Anwohner und Anlieger des Gebietes rund um den Tunnel an der Berliner Straße und aus Kleinraschütz mit ihrer Unterschrift gegen einen Auto-Tunnel ausgesprochen hätten, weil sie direkt von einer Öffnung betroffen wären.

Ob vielleicht andere Großenhainer wie die an der Elsterwerdaer Straße, am Steinweg oder am Musikerring von der gleichmäßigeren Verkehrsaufteilung sogar profitieren, wurde bislang noch nicht diskutiert. Die Stadträte Hubertus Marx, Thomas Proschwitz, Falk Terrey und Kai Uwe Schwokowski hörten sich beide Seiten genau an und warben für Sachlichkeit. Für alle Überlegungen sei es unverzichtbar, so Oberbürgermeister Mißbach, zunächst die baulichen Erfordernisse und die Auswirkungen zu untersuchen. Er machte außerdem deutlich, dass von der Bahn AG keine Finanzierung eines Umbaus zu erwarten sei, sondern die Stadt diese Kosten sehr wahrscheinlich selbst tragen müsste.

zur Startseite