Vandalismus in der Innenstadt In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte zwischen der Radeberger Badstraße und der Gaststätte „Zur Quelle“ für etliche Schäden gesorgt.

© dpa

Frust? Übermut? In jedem Fall sinnlose Zerstörungswut: Kurz nach 22 Uhr haben in der Nacht zum Freitag bisher Unbekannte an der Badstraße die derzeitige Straßenbaustelle heimgesucht und unter anderem Warnbaken umgeworfen. Größere Schäden, heißt es von der Polizei dazu, seien hier aber zunächst nicht gemeldet worden. Anders sieht es aber wohl bei den Schäden aus, die die Randalierer vorher oder kurz nachher an parkenden Autos und Motorrädern unter anderem im Bereich der nur wenige hundert Meter entfernten Otto-Uhlig-Straße nahe der Gaststätte „Zur Quelle“ anrichteten. Betroffene berichten beispielsweise von zerstochenen Reifen und abgetretenen Seitenspiegeln.

„Die Polizei hat die Anzeigen aufgenommen; und auch die entsprechenden Ermittlungen haben begonnen“, sagt der zuständige Polizeisprecher Thomas Knaup auf Nachfrage. Vielleicht gibt es ja Zeugen, die der Polizei Hinweise auf die unbekannten Zerstörer geben können? (SZ/JF)

