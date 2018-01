Vandalismus in Bürokomplex Einbrecher zerstören die Fenster, um in die Gebäude einzudringen. Die Unbekannten haben es auf Stromkabel und Heizungsteile abgesehen. Dabei beschädigen sie die Wasserleitung.

Riesa. Ein großer Wasserschaden entstand bei einem Einbruch, der am Freitag angezeigt wurde.



Wie die Polizei informiert, zerstörten Unbekannte an einem leerstehenden Bürokomplex Fenster und stiegen in die Gebäude ein. Hier demontierten und entwendeten sie Stromkabel sowie Teile der Heizung.



Da die Diebe dabei eine Wasserleitung beschädigten, kam es zu einem erheblichen Wasserschaden. Dieser beläuft sich auf 30 000 Euro. (szo)

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Lkw-Plane aufgeschlitzt Nossen. Unbekannte Diebe zerschnitten in der Nacht zum Sonnabend die Plane an einem tschechischen Lkw und entwendeten von der Ladefläche eine Palette mit Elektrogeräten im Wert von rund 2000 Euro. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der schlafende Lkw-Fahrer bemerkte den Diebstahl nicht. Kleintransporter gestohlen Radebeul. Ebenfalls in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend entwendeten unbekannte Täter einen gesichert abgestellten, weißen Kleintransporter Mercedes Sprinter. Der Zeitwert des Fahrzeuges, das erst im Mai vorigen Jahren zugelassen wurde, beläuft sich auf 41000 Euro.

