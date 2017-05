Vandalismus im Naherholungszentrum Am Natursee in Copitz ist die Idylle gestört. Bürger sollen helfen, Beschädigungen zu unterbinden.

Drogenfunde, herausgerissene Bäume, beschädigte Bänke, Müllberge, beschädigte Einrichtung – am Natursee in Copitz ist nicht alles im Reinen. © Marko Förster

Drogenfunde, herausgerissene Bäume, beschädigte Bänke, unzählige Müllberge, beschädigte Einrichtungsgegenstände: Die Idylle des Copitzer Naherholungszentrums ist gestört. Die Stadtwerke hoffen nun auf die Mithilfe der Besucher. Wer Belästigungen, Gewalt oder Zerstörung feststellt oder beobachtet, soll das am Empfang des Campingplatzes melden. Die Rezeption ist täglich mindestens von 8 bis 18 Uhr besetzt. Telefonisch ist sie unter 03501 523773 erreichbar. Hinweise können auch per Mail an waldcamping@stadtwerke-pirna.de gesendet werden.

Im Frühjahr wurden die Bänke gestrichen, neue Orientierungstafeln und entlang des Rundwanderweges Papierkörbe aufgestellt. Anfang Mai wurde der Sand in beiden Buchten gereinigt und Dixi-Toiletten auf beiden Seiten des Natursees aufgestellt. Hausmeister des Campingplatzes kümmern sich jetzt ganzjährig um den Rasen- und den Heckenschnitt. (SZ)

zur Startseite