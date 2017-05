Vandalismus im Löbauer Blumenbeet Aus der Rabatte an der Handwerkerstraße wurden Stiefmütterchen herausgerissen.

Am Rosengarten in Löbau wurde eine Rabatte zerstört. © Romy Kühr

Löbau. Sinnlose Zerstörungswut haben jetzt Unbekannte am Rosengarten in Löbau walten lassen. Aus der Rabatte in der Grünanlage an der Handwerkerstraße wurden zahlreiche Stiefmütterchen herausgerissen. Die Täter haben sie aber nicht mitgenommen, sondern in der Parkanlage herumgeworfen. Die halb verwelkten Blumen liegen überall herum. Immer öfter werden an öffentlichen Plätzen Frühblüher aus Rabatten oder Blumenkübeln gestohlen, wie die SZ bereits berichtete. In der Regel werden die herausgerissenen Pflanzen aber von den Dieben mitgenommen, um sie offenbar weiter zu verwenden und sich den Blumenkauf zu sparen. (SZ/rok)

