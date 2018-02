Vandalismus auf dem Flugplatz Unbekannte verwüsten das Gelände in Canitz. Es ist nicht der erste Fall, sagen die Modellflieger.

Reifenspuren, so weit das Auge reicht: Die Startbahn des Riesaer Modellflugclubs in Canitz wurde als Rallye-Piste missbraucht. © privat/Matthias Dörfler

Riesa. Matthias Dörfler ist auch am Montagmorgen noch fassungslos. „Was da bei manchen in den Köpfen vor sich geht“, fragt sich der Vorsitzende des Riesaer Modellflugclubs. Unbekannte haben in der vergangenen Woche eine regelrechte Spur der Verwüstung auf dem Gelände des Vereins hinterlassen. Vermutlich mit einem Kleinwagen fuhren der oder die Täter auf die Wiese – und missbrauchten sie sozusagen als Rallye-Piste. So sieht die etwa 3 000 Quadratmeter große Rasenfläche nun auch aus. Kaum eine Stelle, auf der sich keine schlammigen Furchen durchs Gras ziehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand mit seinem Auto über das Gelände heizt. Im Oktober vergangenen Jahres habe es schon mal ähnliche Schäden gegeben, sagt Matthias Dörfler. „Damals waren sie aber reparabel und das Ausmaß war überschaubar.“ Jetzt werden die Mitglieder definitiv mehr Kraft in die Erneuerung stecken müssen. „Wir brauchen für unseren Flugbetrieb eine glatte, ebene Fläche.“ Die kleineren Flugzeuge würden sonst in den Dellen hängen bleiben, könnten also nicht starten. Unter den Modellfliegern kursiert die Vermutung, dass jemand die Fläche absichtlich zerstört habe. Ein Indiz dafür sei, dass die Autospuren ganz speziell den Pistenbereich des Vereins beträfen, nicht die Wiesenflächen ringsherum. Probleme mit Anwohnern gebe es aber nicht, sagen sie. Die seien auch zu weit weg, um sich von den Modellfliegern gestört zu fühlen. Matthias Dörfler vermutet eher blanke Zerstörungswut als Motiv.

Bei der Polizei hat der Vereins-Chef den Vorfall bereits am Freitag angezeigt, gemeldet wurde er ihm schon vergangene Woche Mittwoch. Wann genau sich die Unbekannten an der Wiese zu schaffen machten, ist unklar. „Im Winter ist selten jemand draußen.“ Das Wetter sei dann meist nicht gut genug, um Modellflieger starten zu lassen. Dörfler hofft allerdings, dass sich trotzdem Zeugen finden, die Hinweise geben können. „Es kommen ja doch ab und zu Spaziergänger vorbei.“ Derweil überlegen die Vereinsmitglieder, ihr Gelände in Zukunft besser zu sichern. Vermutlich werde man einen Graben um das Areal ziehen, damit Autos künftig nicht mehr ohne Weiteres aufs Gelände kommen.

Hinweise nimmt der Vorsitzende Matthias Dörfler unter Telefon 0176 47734480 entgegen.

