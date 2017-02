Vandalismus am Speicherbecken Seit über einem Jahr werden Anlagen am Radeburger Speicher beschädigt. Jetzt wurde von der Landestalsperrenverwaltung Anzeige erstattet.

Auch diese Verrieglung einer Schranke wurde zerstört. © Landestalsperrenverwaltung

In den vergangenen Jahren wurden die Anlagen am Speicher Radeburg II und der dortige Betriebsweg immer wieder beschädigt. Da dies hohe Reparaturkosten verursachte, wurde der Weg im Herbst 2015 durch Schranken gesperrt. Lediglich berechtigte Waldbesitzer, der Wasserverband und Rettungskräfte dürfen ihn außer den Mitarbeitern der Landestalsperrenverwaltung weiterhin benutzen.

Das scheint nicht jedem zu gefallen. Denn nach dem Absperren gingen nicht nur die Beschädigungen an den Anlagen weiter, sondern auch die Sperren selbst wurden Ziel der Zerstörungen. So informierte die Landestalsperrenverwaltung am Freitag, dass am 23. und 24. Januar 2017 erneut die Wegesperren an der Hochwasserentlastungsbrücke und am Betriebsweg beschädigt wurden. „Die Landestalsperrenverwaltung hat daraufhin umgehend Strafanzeige erstattet“, schreibt Sprecherin Katrin Schöne.

Bereits im ersten Halbjahr 2016 hatte es massive Beschädigungen gegeben. Zunächst dachten die Mitarbeiter der Staumeisterei Radeburg, dass Metalldiebe am Werk gewesen waren. Fein säuberlich waren Metallstäbe aus Absperrungen am Speicherbecken II mit einem mobilen Trennschleifer herausgeschnitten worden. Aber dann wurden die Stäbe gleich in der Nähe gefunden. An einen Dummejungenstreich wolle keiner so richtig glauben. Der Staumeister vermutete etwas anderes: Frustaktion, weil das Gelände nicht mehr für jeden frei zugänglich ist. Eckehard Bielitz, Betriebsleiter Oberes Elbtal der Landestalsperrenverwaltung, hatte im Juni im SZ-Gespräch gesagt: „Wir können über die Gründe der Zerstörungen nur spekulieren. Fakt ist aber, dass durch vorsätzliche Beschädigung der Geländer am Tosbecken und an anderen Uferbereichen eine Gefährdung von Staupersonal und Spaziergänger billigend in Kauf genommen wird.“

Die Landestalsperrenverwaltung hatte auch diese Beschädigungen zur Anzeige gebracht. Allerdings konnten bisher keine Täter ermittelt werden, teilte Karin Schöne mit. Eckehard Bielitz hatte angekündigt, dass bei einer Identifizierung der Täter eine Strafverfolgung stattfinden werde.

Nach Auskunft der Landestalsperrenverwaltung Sachsen summieren sich die Kosten für Investitionen und Instandsetzungen im Zusammenhang mit dem Vandalismus am Speicherbecken II mittlerweile auf rund 10 000 Euro. Neben dem finanziellen Aufwand würden die Mitarbeiter dadurch auch von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten – vor allem der Instandhaltung und Pflege der Dämme.

Die Landestalsperrenverwaltung weist darauf hin, dass Absperrungen und Beschilderungen zu respektieren sind. Sie dienen der Betriebssicherheit und schützen die wasserwirtschaftlichen Anlagen. Anwohner werden gebeten, sich bei der Polizei oder der LTV zu melden, wenn sie Hinweise zu Sachbeschädigungen beziehungsweise deren Verursachern haben.

