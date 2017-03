Vandalismus am alten TJG-Gelände Nachdem der Schauspielbetrieb umgezogen ist, sind die Flächen verlassen. Das schadet auch dem Winzerhäuschen.

Die Vandalismusschäden am sanierten Winzerhäuschen sind nicht zu übersehen. Hier wird wohl illegal gefeiert und übernachtet. © Christian Juppe

Die dicke Holztür hängt schief in den Angeln. Buchstaben in rosa und schwarz sind darauf geschmiert. Am hell verputzten Türrahmen hat jemand ein besonderes Gesuch hinterlassen: „Suche Samenspender“, steht dort geschrieben. Daneben eine Handynummer. Im Inneren des Häuschens sind die Wände ebenfalls beschmiert. Eine alte Matratze liegt in der Ecke. Es riecht muffig. Auf dem Boden sind pechschwarze Flecken. Es sieht so aus, als ob jemand Feuer gemacht hat. Wer hier wohl geschlafen hat?

Das markante Winzerhäuschen am Aufgang vom Elberadweg hoch in Richtung Briesnitz ist das augenscheinlichste Vandalismus-Opfer rund um das alte TJG-Gelände. Seitdem das Theater Junge Generation an den neuen Standort im Kraftwerk Mitte gezogen ist, liegen die Flächen brach. Das Gelände hinter der alten Spielstätte ist verlassen. Zäune schützen vor unerwünschtem Zugang. Der beliebte Spielplatz ist dadurch unzugänglich. Er ist nicht öffentlich gewidmet. Gleiches gilt für den Holzpavillon Constantia. In der kleinen Wirtschaft fanden Lesungen, Spieleabende und Kindertheater statt. Das ist nun Geschichte. Der Pavillon befindet sich ebenfalls auf dem abgesperrten Gelände. Hier passiert jetzt auch nichts mehr.

Das hat Folgen. Weil sich niemand auf dem Gelände befindet, nimmt der Vandalismus zu. „Mit dem Auszug des Theaters Junge Generation fehlt die soziale Kontrolle am Standort“, teilt Stadtreferentin Doris Oser mit. Kaum jemand achtet mehr darauf, wer sich in der Parkanlage am Winzerhäuschen aufhält. Auch hier versperrt ein Bauzaun den Zugang. Doch der ist leicht wegzuschieben. Mit Ketten gesichert ist er nicht. Wenn hier abends gefeiert wird, fällt das kaum auf. Nur wenige Menschen steigen vom Elberadweg zum Theater hinauf. Vor allem in den Abendstunden können die ungebetenen Gäste sich hier ungestört treffen.

Und hinterlassen Spuren. Die Fassade am Winzerhäuschen ist rundum beschmiert. Im Park liegt Müll zwischen den Frühjahrsblühern: Chipsbecher, Kippen, Papierreste. Die Sitzbänke sind beschmiert und mit hässlichen Stickern beklebt. Ein Zustand, über den sich Irina Brauner ärgert. „Ich ertrage es nicht, was dort passiert“, sagt die Cottaer Ortsamtsleiterin. Sie hat sich an das Amt für Stadtgrün gewandt. Gemeinsam soll ein Konzept erarbeitet werden, wie der Park und das Häuschen besser geschützt werden können. Unter anderem wäre ein Bürgergarten denkbar.

Einen solchen gibt es bereits an der Columbusstraße in Löbtau. Anwohner kümmern sich dort individuell um kleine Parzellen. Zwischen Sonnenblumen wachsen Tomaten und Kürbisse. Probleme mit Vandalismus gibt es nicht. Das könnte auch am alten TJG-Gelände gelingen. Bürgerliches Engagement hatte schon damals geholfen, als der Pavillon wieder hergerichtet wurde. Nun will Irina Brauner erneut die Anwohner und Freunde des Areals motivieren. Und zudem finanziell mit dem Fonds des Ortsamtes aushelfen.

Die Holztür soll durch eine schwere Eisentür ersetzt werden. Dann kann das Innere des Häuschens nicht mehr als illegaler Schlafplatz oder zum Feiern missbraucht werden. „Hier könnte man dann Werkzeug für den Bürgergarten lagern“, sagt sie. Mit ersten Interessenten für ihr Anliegen hat sie das Areal bereits besichtigt. Zuvor hatten Mitarbeiter der Stadt den kleinen Park gesäubert.

Helfen könnte auch etwas anderes. Im vergangenen Jahr forderten die Linken von der Stadt ein Konzept für die Nutzung der Gebäude und Flächen am Standort. „Intention des Antrags war, eben einen längerfristigen Leerstand zu verhindern“, sagt Linken-Stadträtin Jacqueline Muth. Durch eine Zwischennutzung könnten auch Winterschäden an den Gebäuden und Geländen verhindert werden. Bevor die Stadt die Gebäude verkauft, sollte geprüft werden, ob nicht zum Beispiel die freie Kulturszene hier einziehen könnte. Das würde das Areal allgemein beleben. Die jetzt fehlende soziale Kontrolle wäre wiederhergestellt. „Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Doris Oser. Ein Verkauf komme nur in Betracht, wenn im Ergebnis keine eigene Nachnutzung erfolgt.

Interessenten gibt es aber schon. Nicht nur das TJG würde einzelne Räume nutzen. Dafür würde es sogar Geld aus dem städtischen Haushalt geben, sagt Jacqueline Muth. Auch ein gemeinnütziges Projekt habe Bedarf angemeldet. Weitere Projekte könnten sich melden.

zur Startseite