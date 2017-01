Vandalen ziehen durch die Stadt

Fensterscheiben eingeworfen, Elektroanlagen zerstört Bischofswerda. Eine Spur der Verwüstung zog sich am 30. Dezember durch Bischofswerda. Vandalen hatten gegen 22.45 Uhr im Bereich der Bautzener Straße und am Töpferberg gewütet. Fensterscheiben wurden eingeschlagen, Abdeckungen von Hausanschlüssen der Telekom, Fensterbänke und Fallrohre beschädigt. Ebenso wurde die Schaltanlage der Fußgängerampel Bautzener Straße/August-König-Straße zerstört, so dass diese nicht mehr genutzt werden konnte. Insgesamt ermittelte die Polizei bislang 15 Geschädigte. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 3150 Euro geschätzt. Mehrere Zeugen berichteten der Polizei einen Tag später über verdächtige Geräusche und Personenbewegungen am Abend des 30. Dezember. Leider hatte keiner der Hinweisgeber die Polizei noch am Abend informiert.

15-Jähriger schlägt Mitschüler Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich bereits am Nachmittag des 9. Dezembers 2016 in Bautzen ereignet hat. Ein 16-Jähriger traf damals am Busbahnhof gegen 15.15 Uhr auf einen Mitschüler, mit dem er bereits am Vormittag aneinandergeraten war. Als der 15-Jährige den Älteren erblickte, stürmte er auf ihn zu. Der 16 Jahre alte Jugendliche flüchtete über die Wallanlagen, den Stadtwall, die Muskauer Straße, den Gesundbrunnenring bis zu einem angrenzenden Wäldchen im Bereich der Otto-Nagel-Straße. Dort wurde er von seinem jüngeren Mitschüler eingeholt und zu Fall gebracht. Im weiteren Verlauf schlug und trat der Tatverdächtige zudem auf den Geschädigten ein. Dieser trug leichte Verletzungen davon. Am Abend meldete der 16-Jährige den Vorfall bei der Polizei. Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, die die Auseinandersetzung oder die Verfolgung durch die Stadt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560, entgegen.

Von der Straße gedrängt Schmerlitz/Deutschbaselitz. Ein Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Straße zwischen Schmerlitz und Deutschbaselitz. Der Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 15.35 Uhr offenbar zu weit links. Eine im Gegenverkehr befindliche 22-jährige Fahrerin eines VW Polo musste daraufhin weiter rechts fahren, kam mit den rechten Rädern von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über den Pkw. Das Auto schleuderte schließlich nach links in den Straßengraben. Die junge Frau blieb unverletzt. Am Polo entstand Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Der Fahrer des Golfs entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum beteiligten VW Golf oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 3520, entgegen.

Briefkasten gesprengt Göda. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Briefkasten am Grünen Tal in Göda gesprengt. Offenbar nutzten die Täter Silvesterböller. Der Sachschaden wurde mit etwa 130 Euro beziffert.

Vor der Polizei geflohen und Unfall gebaut Großröhrsdorf. Die Polizei wollte am Dienstagnachmittag gegen 13.35 Uhr einen Chevrolet auf der Poststraße in Großröhrsdorf kontrollieren. Am Steuer saß ein 36-Jähriger, der den Beamten kein Unbekannter war. Der Mann versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr mit seinem Auto und mit offener Fahrertür davon. Die Tür stieß dabei gegen einen im Gegenverkehr befindlichen VW Polo. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Die Polizisten konnten den 36-Jährigen kurze Zeit später im Stadtgebiet stellen. Wie eine weitere Überprüfung ergab, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Mann gab zudem an, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Beamten begleiteten den Tatverdächtigen zur Blutentnahme.

Gegen Zaun und Telefonmasten gestoßen Großgrabe. Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Großgrabe ein Verkehrsunfall auf winterglatter Straße. Eine 22-Jährige befuhr gegen 14.50 Uhr mit ihrem Ford GAI die Kamenzer Straße, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Gartenzaun sowie einen Telefonmasten stieß. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro.