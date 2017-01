Vandalen zerstören Scheiben Am Festplatz in Rietschen haben Unbekannte zwei Fahrzeuge demoliert. Aber nicht nur das. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Symbolbild. © Diana Pfister/dpa

Die Polizei sucht Zeugen zu drei Sachbeschädigungen, die in der Nacht zum Dienstag in Rietschen an der Straße Am Festplatz geschehen sind. Unbekannte zerstörten Seitenscheiben eines parkenden Audis sowie eine Scheibe an einem VW Fox und zwei Glasscheiben einer angrenzenden Firma. Darüber informiert die Polizei. Der Schaden bezifferte sich auf rund 1300 Euro.

Aus dem Polizeibericht vom 11. Januar zurück 1 von 7 weiter Unter Drogeneinfluss Auto gefahren Kodersdorf. Eine Streife des Zolls hat Dienstagabend bei Kodersdorf einen gemieteten Kleintransporter und dessen Fahrer kontrolliert. Da der Verdacht bestand, dass der 24-Jährige unter Drogeneinfluss stand, kam eine Streife der Autobahnpolizei hinzu. Ein Schnelltest erhärtete die Annahme. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich nach der Laboranalyse bestätigen, dass der Betroffene Crystal konsumiert hatte, werden auf ihn mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot in Deutschland zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit dem Fall befassen. Mit Tempo 144 durch die Röhre Kodersdorf. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion Görlitz hat am Dienstagnachmittag und -abend an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge in Fahrtrichtung Dresden die Geschwindigkeit kontrolliert. Dort gilt Tempo 80. Von rund 3000 Fahrzeugen binnen fünf Stunden fuhren 91 schneller als erlaubt. Ein VW Passat mit Bautzener Kennzeichen kam mit Tempo 144 an der Messstelle vorbei. Für die Überschreitung von mehr als 60 Stundenkilometern sieht der Gesetzgeber einen Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister vor. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit dem Fall befassen. Unbekannte stehlen BMW Leuba. Unbekannte haben innerhalb der vergangenen drei Wochen einen roten BMW 320d Compact in Leuba entwendet. Das 14 Jahre alte Fahrzeug mit dem polnischen Kennzeichen SKL HA 57 parkte an der Hauptstraße. Der Zeitwert wird mit rund 4000 Euro beziffert. Nach dem Pkw wird gefahndet. Diebe entwenden Seat Oderwitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Oderwitz einen Seat Ibiza entwendet. Der schwarze, elf Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen ZI-RA 410 parkte an der Hauptstraße. Im Inneren des Autos befanden sich unter anderem ein Akkubohrer, ein Schlaghammer sowie diverse andere Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 1200 Euro. Den Zeitwert des Wagens schätzte der Eigentümer auf rund 4000 Euro. Illegale Baumfäller unterwegs Neukosel/Sandschenke. Unbekannte haben zwischen dem 29. Oktober 2016 und dem 2. Januar 2017 in einem Waldgebiet zwischen Neukosel und Sandschenke etwa 30 bis 40 Kieferbäume gefällt. Die Täter ließen die etwa ein bis fünf Meter großen Bäume, verteilt auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern, auf dem Waldboden zurück. Der Eigentümer bezifferte den Schaden auf etwa 1000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen. Alkoholisierten Autofahrer gestoppt Weißwasser. In Weißwasser hat eine Streife des örtlichen Polizeireviers am Dienstagnachmittag einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Die Beamten kontrollierten den Seat des 56-Jährigen auf der Berliner Straße. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,12 Promille. Die Polizisten untersagten dem Beschuldigten die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und nahmen seine Fahrerlaubnis in Verwahrung. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. Beratungen im Bürgerhaus Nieder Neundorf. Am 21. Februar bieten der Bürgerpolizist der Stadt Rothenburg, Polizeihauptkommissar Jürgen Wohlmann, und der Fachberater der polizeilichen Beratungsstelle im Landkreis Görlitz, Kriminalhauptkommissar Burkhard Röwer, im Bürgerhaus von Nieder Neundorf zwei Beratungen an. Die erste Veranstaltung um 14.30 Uhr richtet sich vornehmlich an Senioren, die zweite Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr. Jedermann ist eingeladen. Die Vorträge sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Womöglich haben Anwohner die Tat bemerkt. Wer in der Nacht zum Dienstag am Festplatz in Rietschen auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen bemerkte, soll sich an das Polizeirevier Weißwasser (035762620) sowie jede andere Dienststelle wenden. (szo/tc)

