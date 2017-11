Vandalen zerstören Scheibe an Haltestelle Die Verwaltung reagiert darauf und spart bei der Reparatur. Es wird anderes Material eingesetzt.

Schon wieder eine kaputte Haltestelle: Vor wenigen Tagen haben Unbekannte an der Wartehalle am Bahnhaltepunkt Nünchritz randaliert und eine Glasscheibe zerstört. Darüber informierte Bauamtsleiter Uwe Riedel Anfang der Woche. Wie schon bei ähnlichen Fällen im Gemeindegebiet will die Verwaltung aber darauf verzichten, bei der Reparatur wieder Glas zu verwenden. Stattdessen würden an der Wartehalle Siebdruckplatten eingebaut. „Das sieht zwar nicht so schön aus, aber es ist auch nicht so teuer“, so Uwe Riedel. Die Erfahrung habe zudem gezeigt, dass die Randalierer solche Platten eher in Ruhe lassen.

Nachdem die Zerstörung an Haltestellen in den vergangenen Jahren zugenommen hat, verzichten immer mehr Kommunen bei den Reparaturen auf Glaswände. Wie Nünchritz verwendet beispielsweise auch Zeithain bereits Holzplatten. Aus Kostengründen haben die meisten Kommunen keine Versicherung gegen solche Vandalismusschäden. (SZ/ste)

