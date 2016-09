Vandalen zerstören Gedenkstein Der Monarchenhügel ist ein geschichtsträchtiger Ort. Doch er zieht nicht nur Spaziergänger an.

Spuren des Feuers an einem Denkmal auf dem Monarchenhügel bei Jenkwitz. © Gemeinde

Trauriges Bild auf dem Monarchenhügel bei Jenkwitz: Am Gedenkstein, der an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges erinnert, zeugen Rußspuren davon, dass hier jemand Feuer gemacht hat. Durch die Hitze sind am Sockel sogar Stücke abgeplatzt. Aber damit nicht genug. Auch eine Bank, die erst im Mai aufgestellt wurde, haben die unbekannten Täter aus ihrer Verankerung gerissen und näher an den Stein herangerückt. Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) ist erbost. „Das wird ein Nachspiel haben“, sagt er. Er will Anzeige bei der Polizei erstatten. Unklar sei, ob sich das Denkmal reparieren lasse.

Der Monarchenhügel ist ein geschichts- trächtiger Ort, der 1813 in der Schlacht bei Bautzen eine wichtige Rolle spielte. Von dort aus beobachteten der russische Zar Alexander und der preußische König Friedrich Wilhelm die Schlacht. Ein kleinerer Gedenkstein auf dem Hügel erinnert schon lange daran. Aber erst seit Mai dieses Jahres bekommen Spaziergänger an dieser Stelle nähere Informationen zur Schlacht. Der Verein „Napoleonstraße 1813“ stellte eine Informationstafel auf. Die Gemeinde Kubschütz gab besagte Bank dazu. Nun ist der Ärger groß, dass sich Frevler an dem Platz zu schaffen machten. (SZ/MSM)

