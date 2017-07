Vandalen in Weißwasser unterwegs Vier Pkw und die Scheibe eines Autohauses wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Weißwasser. Unbekannte beschädigten bereits in der Nacht zum Freitag die Heckklappen von einem Opel und einem Mitsubishi, die am Prof.-Wagenfeld-Ring abgestellt waren. Auch die Heckleuchte eines Renaults wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf ca. 2 500 Euro geschätzt.

Zu Bruch ging ebenfalls die Scheibe eines Autohauses in der Lutherstraße. Dadurch wurde auch ein unmittelbar daneben stehender Trabant beschädigt. Hier wurde der Sachschaden mit etwa 1.000 Euro angegeben. (szo)

